【UFC】朝倉海、3戦目へ挑む「あと2週間で試合」 本来のバンタム級で初勝利狙う 福田万智＆鶴屋怜もマカオ参戦
総合格闘家の朝倉海（JAPAN TOP TEAM）が、自身のYouTubeチャンネル「ほのぼのかいちゃんねる」に出演し、5月28日から30日まで開催される『UFCファイトナイト・マカオ』へ向けた意気込みを語った。
【動画】試合２週間前のバキバキ腹筋を見せる朝倉海
動画では、ドンマイ川端とともに出演し、「あと2週間で試合です」とコメント。自身のインスタグラムのストーリーズでは、鍛え上げられた肉体も披露しており、バンタム級転向へ向けて順調な仕上がりを見せている。
朝倉は2024年12月にUFCデビュー。いきなりフライ級王者アレシャンドレ・パントージャへの挑戦という大舞台に臨んだが、2ラウンドで敗戦。その後のティム・エリオット戦でも黒星を喫し、UFCでは2連敗となっていた。
今回の『UFCファイトナイト・マカオ』では、本来の階級であるバンタム級へ戻し、元Fury FC王者のキャメロン・スマザーマン（米国）と対戦。UFC3戦目での初勝利を目指す。背水の陣ともいえる一戦となるが、本来のパワーを発揮できる階級で“進化した姿”に注目が集まっている。
また、同大会期間中には、日本勢の注目ファイターたちもマカオに集結する。現DEEP JEWELSストロー級王者の福田万智は、『ROAD TO UFC シーズン5』女子ストロー級トーナメントに初参戦。国内ではDEEP JEWELSやRIZINを主戦場に活動し、2025年9月にDEEP JEWELSストロー級正規王者へ昇格した実力者だ。
福田は、5月29日午後7時（日本時間）から、中国のフォン・シャオツァンと対戦。フォンは前回大会の女子ストロー級トーナメント準優勝者で、打撃を武器とする強豪として知られている。世界への登竜門とも言われる『ROAD TO UFC』で、福田がどのような戦いを見せるのか期待が高まっている。
さらに、「ROAD TO UFC シーズン2」優勝者の鶴屋怜も再起戦に臨む。2025年3月、現王者ジョシュア・ヴァンに敗れて以来、約1年3ヶ月ぶりの復帰戦となり、5月30日午後5時（日本時間）から、フライ級でヘスス・アギラー（メキシコ）と対戦する。再びタイトル戦線へ浮上するためにも、重要な一戦となりそうだ。
世界最高峰の総合格闘技団体・UFCの全イベントは、 U-NEXTでライブ配信される。
【動画】試合２週間前のバキバキ腹筋を見せる朝倉海
動画では、ドンマイ川端とともに出演し、「あと2週間で試合です」とコメント。自身のインスタグラムのストーリーズでは、鍛え上げられた肉体も披露しており、バンタム級転向へ向けて順調な仕上がりを見せている。
今回の『UFCファイトナイト・マカオ』では、本来の階級であるバンタム級へ戻し、元Fury FC王者のキャメロン・スマザーマン（米国）と対戦。UFC3戦目での初勝利を目指す。背水の陣ともいえる一戦となるが、本来のパワーを発揮できる階級で“進化した姿”に注目が集まっている。
また、同大会期間中には、日本勢の注目ファイターたちもマカオに集結する。現DEEP JEWELSストロー級王者の福田万智は、『ROAD TO UFC シーズン5』女子ストロー級トーナメントに初参戦。国内ではDEEP JEWELSやRIZINを主戦場に活動し、2025年9月にDEEP JEWELSストロー級正規王者へ昇格した実力者だ。
福田は、5月29日午後7時（日本時間）から、中国のフォン・シャオツァンと対戦。フォンは前回大会の女子ストロー級トーナメント準優勝者で、打撃を武器とする強豪として知られている。世界への登竜門とも言われる『ROAD TO UFC』で、福田がどのような戦いを見せるのか期待が高まっている。
さらに、「ROAD TO UFC シーズン2」優勝者の鶴屋怜も再起戦に臨む。2025年3月、現王者ジョシュア・ヴァンに敗れて以来、約1年3ヶ月ぶりの復帰戦となり、5月30日午後5時（日本時間）から、フライ級でヘスス・アギラー（メキシコ）と対戦する。再びタイトル戦線へ浮上するためにも、重要な一戦となりそうだ。
世界最高峰の総合格闘技団体・UFCの全イベントは、 U-NEXTでライブ配信される。