◇ナ・リーグ ドジャース−パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第4打席は松井裕樹投手（30）に遊飛に打ち取られた。

3−0の7回、パドレス側は3番手として松井をマウンドへ。第4打席を迎えた大谷は1ボール1ストライクからの3球目、外角スライダーを狙ったが打ち上げてしまい遊飛に打ち取られた。松井とのメジャーでの直接対決は過去10打数4安打、1本塁打、1打点だった。

初回の第1打席は相手先発・バスケスの初球、高め直球をフルスイングし、高々と打ち上がった打球が中堅右に着弾。投打同時出場した試合では今季初めてとなる本塁打を放った。先頭打者アーチは今季3度目、通算27度目で、登板日に初球を先頭打者本塁打にしたのは、日本ハム時代の2016年7月3日のソフトバンク戦（ヤフオクドーム）、昨年10月17日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に続き3本目となった。

2回1死一、二塁の第2打席も特大のフライを放ったが中堅フェンス手前で失速し、柵越えにはあとひと伸び足らず、中飛。5回の第3打席は四球を選んで出塁した。

投げては5回3安打無失点で4勝目の権利を持って降板。5回は連打などで1死満塁のピンチを招いたが、タティスを外角スイーパーで遊ゴロ併殺に仕留め、雄叫びを上げた。

大谷は打撃成績が低下していたこともあり、直近3試合の登板は投手に専念。それでも13、14日（同14、15日）のジャイアンツ戦2試合を打者として休養したことで、ロバーツ監督が「数日休ませてリセットできたことも良かった」と語ったように復調の気配を見せ始め、前日19日（同20日）まで4試合連続でマルチ安打をマークしている。

この日、登板4試合ぶりに二刀流で出場させた理由について指揮官は「彼のスイングの状態を見れば、彼が打席に立つことが勝つための最善策」と説明。さらに、21日（同22日）は試合がないことから「明日は休養日だから、そうしたことを総合的に考えて、今日がいいタイミングだと判断した」とも付け加えた。