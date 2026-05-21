ママ友には何かと気を使うもの。今回は、ある日ママ友から無視されるようになった人のエピソードをご紹介します。

私ってそんなに非常識？

「娘がママ友の子どものおもちゃを壊してしまいました。弁償すると言ったけれど、昔のものらしくてもう販売していないのだとか。せめてお金を払おうとしたけれど、ママ友は『古いものだからいいよ』と言ってくれて。それでも申し訳ないので、フリマサイトで同じものを買って渡しました。

その後、なぜかそのママ友から無視されるように……。どうやら、陰で『お金も払わないなんてありえない』『中古品で弁償するなんて非常識』と噂されているようです……。

そもそも、お金を渡そうとしても断ってきたのはそっちだし。販売終了しているから中古品しかなかったし。え？ 私ってそんなに非常識……？

夫に相談したら『商品券とか新品のお詫びの品を買って渡せばよかったんじゃないの？』と言われました……。それが正解だったのか……。先に相談すればよかった。

そういうマナーがわからない私には、ママ友付き合いなんて無理だったんだと思います……。ママ友たちとは疎遠になったけれど、娘はちゃんと友達と仲良くできているみたいで、それだけが救いです……」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2026年1月）

▽ 知らない人の手に渡った中古品に抵抗がある人も多いですからね……。同じものにこだわらず、新品の代替品でもよかったのかもしれません。普通の友達関係以上に、ママ友関係では気を使うことが多いもの。何が正解なのかは人によりますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。