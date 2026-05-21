ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が19日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。中日のマスコットキャラクター、ドアラに苦言を呈した。

山口は熱烈な中日ファンとして知られ、現在はアンバサダーにも就任。番組では「ドライチ ドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。

山口は「今日はドラゴンズの勝敗とかの話の前に…ちょっとBGM止めて！」とBGMの「燃えよドラゴンズ!」をストップさせた。その上で「ドラゴンズの勝敗の前に言いたいことがある。あの、巨人のマスコットのキャラクターのジャビットたちが『夜の踊り子』を踊ってくれたんですよ」と切り出した。

続けて「おい、ドアラ！ ドアラちゃん？ チアドラが踊ったから、もういいだろ、みたいになってる？」と語気を強めて投げかけた。現在、サカナクションが2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」のリバイバルヒット中。SNSでは「夜の踊り子」ダンスが拡散され、その効果で同曲は各カテゴリーで1位になっている。

山口は「ジャビットに先越されちゃってるじゃん、宿敵ジャイアンツに。人生でこれで最後かって思うぐらいヒットしてる状態の時にさ、どうして背中を押してくれない？ ふーん」と今度は一転して語気を緩めて投げかけた。

「俺、ジャビットのインスタグラムに投稿したんだよ、炎マークを5つ。あの炎ってドアラに対する怒りの炎だからな、あれ！」と明かした。「少し乗ってほしいなと思うわけですよ。このムーブメントに。ミームってさ、そんな長く続かない。長くても1週間、2週間じゃん。もう来週には鎮静化するんですよ」と訴えた。

バンドの公式Xは「夜の踊り子」が「Spotify（スポティファイ）トップ50」「オリコンデイリーストリーミングランキング(5月12日(火)集計分)」「アップルミュージックでトップソング」でそれぞれ1位を獲得したことを報告している。

リバイバルヒットのきっかけはネットミームだった。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール（Pacu Jalur）」の動画に「夜の踊り子」の音源が使用され、ネット上で大バズり。船の先頭に立つ子供の船頭がテンポよく舞いを披露。「夜の踊り子」のリズムとピッタリと同化。有名人や一般人が次々と「夜の踊り子」ダンスを披露する現象が巻き起こっている。中日の2軍選手が安打を打った直後のセレブレーションで、「夜の踊り子」ダンス冒頭の「右手クイクイ」を披露している姿も確認されている。