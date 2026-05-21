「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１１時現在で、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ<1435.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



同社はＩｏＴを活用した賃貸経営プラットフォームを展開。１５日に発表した２６年１２月期第１四半期連結決算は、売上高が前年同期比２．１倍の３４億１００万円、営業利益が６０００万円（前年同期は５００万円）と大幅な増収増益となった。安定的にストック収益が拡大した同社だったが、株価は決算発表を通過しても買い向かう姿勢はみられず、前日まで９日続落となっている。世界的な金利上昇を背景に不動産セクターへの物色意欲が低下するなか、下値模索の流れが継続するシナリオが意識され、売り予想数の増加につながったようだ。２１日の同社株は高寄り後に下げに転じる展開となっている。



出所：MINKABU PRESS