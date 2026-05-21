　Jリーグが20日に公式X(@J_League)を更新し、大分トリニータのマスコット「ニータン」がJリーグオールスターDAZNカップで実施する「復刻!もふチケ」に参加しないことを発表した。

　同イベントは「復刻!もふチケ」の購入者を対象に、開門前のMUFGスタジアム(国立競技場)内で来場マスコットとふれ合える企画。Jリーグはニータンの不参加について「地元での田植えのため」と理由を説明した。

　続けて「イベントが終わり次第、MUFGスタジアムに駆けつけてくれます」と伝え、「MUFGスタジアムで待ってるよ。気を付けて来てね、ニータン!」と呼びかけた。

　このポストに対し、「ニータン、地元愛が強くて推せる」「ガチの田植えなら、そっちのほうが見たいまである」「ニータンの田植えを生中継してほしいなぁ」などの声が上がった。

　なお、来場マスコットは「復刻!もふチケ」のほか、オープニングセレモニー、試合間の場外でのパレードも予定している。