大分マスコットがオールスターの一部イベントに不参加…その理由にファン「そっちのほうが見たいまである」「生中継して」
Jリーグが20日に公式X(@J_League)を更新し、大分トリニータのマスコット「ニータン」がJリーグオールスターDAZNカップで実施する「復刻!もふチケ」に参加しないことを発表した。
同イベントは「復刻!もふチケ」の購入者を対象に、開門前のMUFGスタジアム(国立競技場)内で来場マスコットとふれ合える企画。Jリーグはニータンの不参加について「地元での田植えのため」と理由を説明した。
続けて「イベントが終わり次第、MUFGスタジアムに駆けつけてくれます」と伝え、「MUFGスタジアムで待ってるよ。気を付けて来てね、ニータン!」と呼びかけた。
このポストに対し、「ニータン、地元愛が強くて推せる」「ガチの田植えなら、そっちのほうが見たいまである」「ニータンの田植えを生中継してほしいなぁ」などの声が上がった。
なお、来場マスコットは「復刻!もふチケ」のほか、オープニングセレモニー、試合間の場外でのパレードも予定している。
同イベントは「復刻!もふチケ」の購入者を対象に、開門前のMUFGスタジアム(国立競技場)内で来場マスコットとふれ合える企画。Jリーグはニータンの不参加について「地元での田植えのため」と理由を説明した。
このポストに対し、「ニータン、地元愛が強くて推せる」「ガチの田植えなら、そっちのほうが見たいまである」「ニータンの田植えを生中継してほしいなぁ」などの声が上がった。
なお、来場マスコットは「復刻!もふチケ」のほか、オープニングセレモニー、試合間の場外でのパレードも予定している。
【お知らせ】— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) May 20, 2026
大分トリニータのニータンは、地元での田植えのため、
JリーグオールスターDAZNカップで実施する「復刻!もふチケ」には参加ができません。
イベントが終わり次第、MUFGスタジアムに駆けつけてくれます。
MUFGスタジアムで待ってるよ。気を付けて来てね、ニータン!… pic.twitter.com/cCeyFa7s3L
JリーグオールスターDAZNカップ— 大分トリニータ / Oita Trinita (@TRINITAofficial) May 20, 2026
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#ニータン の参加について
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当日、大分で田植えがあるため終わり次第MUFGスタジアムにかけつけます
『復刻!もふチケ』の参加は出来ませんので予めご了承ください。
大忙しのニータン!気をつけて行ってきてね✈️
#大分トリニータ #trinita https://t.co/17IYHBdhk4 pic.twitter.com/wM3ij223J9