【お知らせ】

大分トリニータのニータンは、地元での田植えのため、

JリーグオールスターDAZNカップで実施する「復刻!もふチケ」には参加ができません。



イベントが終わり次第、MUFGスタジアムに駆けつけてくれます。

MUFGスタジアムで待ってるよ。気を付けて来てね、ニータン!… pic.twitter.com/cCeyFa7s3L