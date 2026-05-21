開催：2026.5.21

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 0 - 5 [ブリュワーズ]

MLBの試合が21日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブリュワーズが対戦した。

カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。

2回表、9番 デービッド・ハミルトン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 CHC 0-1 MIL、さらにセンターがエラーでブリュワーズ得点 CHC 0-3 MIL

3回表、6番 ジェーク・バウアーズ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 CHC 0-4 MIL

7回表、ピッチャー フィル・メートンがワイルドピッチでブリュワーズ得点 CHC 0-5 MIL

試合は0対5でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのカイル・ハリソンで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はカブスのエドワード・カブレラで、ここまで3勝2敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.269となっている。

ここまでカブスは29勝21敗で1.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方ブリュワーズは29勝18敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 13:36:47 更新