開催：2026.5.21

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 3 - 4 [Rソックス]

MLBの試合が21日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとRソックスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。

1回裏、3番 サルバドール・ペレス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-0 BOS

2回表、6番 ニック・ソガード 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 KC 1-1 BOS、8番 カルロス・ナルバエス 初球を打ってサードゴロ 5-3のダブルプレイでRソックス得点 KC 1-2 BOS

5回裏、8番 エリアス・ディアス 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 3-2 BOS

7回表、1番 ジャレン・デュラン 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでRソックス得点 KC 3-4 BOS

試合は3対4でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はロイヤルズのスティーブン・クルーズで、ここまで0勝2敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗12Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で5打数、1安打、0打点、打率は.258となっている。

ここまでロイヤルズは20勝30敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方Rソックスは22勝27敗で11.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-21 13:36:35 更新