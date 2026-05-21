21日前引けの日経平均株価は6日ぶり反発。前日比2140.93円（3.58％）高の6万1945.34円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1158、値下がりは376、変わらずは29と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を804.53円押し上げ。次いで東エレク <8035>が229.29円、アドテスト <6857>が196.71円、イビデン <4062>が158.89円、キオクシア <285A>が153.46円と続いた。



マイナス寄与度は57.12円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が22.29円、バンナムＨＤ <7832>が14.78円、ソニーＧ <6758>が11.06円、ＳＯＭＰＯ <8630>が10.48円と並んだ。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、電気機器、ガラス・土石、銀行が続いた。値下がり上位には鉱業、海運、保険が並んだ。



株探ニュース