21日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.9％減の2935億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.2％減の2280億円だった。



個別ではグローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> など13銘柄が新高値。グローバルＸ 超長期米国債 （為替ヘッジあり） <179A> 、グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ <180A> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 <494A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が16.21％高、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が7.57％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が7.15％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が7.06％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が6.48％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は9.52％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> は5.62％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.01％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は4.73％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は4.15％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2140円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1415億2700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1400億7800万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が186億8400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が185億4300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が119億500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が101億5300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が89億200万円の売買代金となった。



株探ニュース