バレー女子日本代表は18日、東京・代々木第二体育館で紅白戦「ミズノマッチ」を行うなど、フェルハト・アクバシュ監督率いる2年目のチームが新シーズンをスタートさせている。

そんなチームの中心として期待されるのが、アウトサイドヒッターの和田由紀子。来季からイタリア挑戦を決めた24歳アタッカーには、現地でも注目が集まっている。



■石川＆佐藤らとともに中心選手に

和田は2023年に日本代表へ初選出されると、24年のパリ五輪にも初出場。25年にはネーションズリーグ、世界選手権で4位入りしたチームの中で、石川真佑、佐藤淑乃らとともに攻撃の中心選手へと成長を遂げた。

そんな和田は3月30日、2シーズンを過ごしたNECレッドロケッツ川崎から、イタリア・セリエAのブスト・アルシーツィオへの移籍を発表。さらなる飛躍を目指し、海外挑戦に踏み出すことになった。

この日本人アタッカーには、現地リーグからも熱い視線が注がれている。セリエA公式インスタグラムでは、和田のプレー映像とともに「ユキコ・ワダ、来シーズンのスターだ。ユキコ・ワダは来シーズン、ブスト・アルシーツィオの選手になります」と紹介された。

さらに、クラブ公式も「日本での初の公式戦を終えたナナミ・セキとユキコ・ワダは満面の笑みだ」と投稿。来季同じチームでプレーするセッター・関菜々巳との関係性にも注目し、「この2人のエネルギーがeワークアリーナで繰り広げるショーは、きっと素晴らしいものになるでしょう」と、日本人コンビによる相乗効果へ期待を寄せた。

6月からは2026年ネーションズリーグのカナダラウンドが開幕予定。日本のメダル獲得へ向けて、和田にも中心選手としての役割が期待されている。24歳のアタッカーが日本代表、そしてセリエAでどのような飛躍を見せるのか、その活躍に期待が高まる。