　21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　141527　　 -14.6　　　 63040
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 18684　　 -26.1　　　　3424
３. <1321> 野村日経平均　　 18543　　 -19.9　　　 64800
４. <1579> 日経ブル２　　　 11905　　　48.6　　　 680.8
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10153　　 -16.1　　　 75150
６. <1360> 日経ベア２　　　　8902　　 -36.5　　　　84.0
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　7403　　 -31.6　　　　3841
８. <200A> 野村日半導　　　　6640　　　80.7　　　　4377
９. <1320> ｉＦ日経年１　　　6157　　 253.4　　　 64560
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　5738　　 -18.8　　　 910.7
11. <1306> 野村東証指数　　　3727　　　11.8　　　 411.0
12. <1540> 純金信託　　　　　3656　　 -39.2　　　 21575
13. <1398> ＳＭＤリート　　　3640　　 190.0　　　1862.0
14. <1615> 野村東証銀行　　　2920　　　69.3　　　 683.3
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　2299　　 -23.3　　　　6445
16. <1330> 上場日経平均　　　2282　　　-9.4　　　 64870
17. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1842　　　68.4　　　　5713
18. <1542> 純銀信託　　　　　1662　　 -27.3　　　 35740
19. <1489> 日経高配５０　　　1570　　　16.0　　　　3234
20. <1358> 上場日経２倍　　　1549　　　88.9　　　120300
21. <2243> ＧＸ半導体　　　　1336　　 111.4　　　　4470
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1333　　　-6.2　　　　 139
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1270　　 186.0　　　　　86
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1146　　　14.1　　　　3882
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1119　　　-7.4　　　1946.5
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1076　　 -39.9　　　 64450
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 853　　 174.3　　　 75240
28. <1356> ＴＰＸベア２　　　 799　　　12.5　　　 121.3
29. <1308> 上場東証指数　　　 733　　 -14.2　　　　4060
30. <282A> ＧＸ半導１０　　　 661　　 159.2　　　　2344
31. <2631> ＭＸナスダク　　　 644　　 380.6　　　 33300
32. <314A> ｉＳゴールド　　　 640　　 -42.8　　　 341.8
33. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 628　　　-6.4　　　 401.4
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　 581　　　76.6　　　 47070
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 538　　　76.4　　　 33980
36. <2036> 金先物Ｗブル　　　 521　　 -37.3　　　180900
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 504　　 -23.9　　　 850.9
38. <213A> 上場半導体株　　　 477　　　87.1　　　 404.5
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 460　　　39.0　　　　1022
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 460　　　69.1　　　　2526
41. <1629> 野村商社卸売　　　 456　　 147.8　　　 281.5
42. <221A> ＭＸ日半導体　　　 438　　 696.4　　　1145.0
43. <1478> ｉＳ高配当　　　　 375　　 282.7　　　　5072
44. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 348　　　92.3　　　　4154
45. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 341　　-100.0　　　 629.8
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 337　　 -55.4　　　 67320
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 337　　 -14.5　　　 543.3
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 324　　 110.4　　　　1876
49. <1571> 日経インバ　　　　 311　　 -39.7　　　　 324
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 304　　 -22.1　　　 28980
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース