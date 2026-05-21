ETF売買代金ランキング＝21日前引け
21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 141527 -14.6 63040
２. <1357> 日経Ｄインバ 18684 -26.1 3424
３. <1321> 野村日経平均 18543 -19.9 64800
４. <1579> 日経ブル２ 11905 48.6 680.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 10153 -16.1 75150
６. <1360> 日経ベア２ 8902 -36.5 84.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 7403 -31.6 3841
８. <200A> 野村日半導 6640 80.7 4377
９. <1320> ｉＦ日経年１ 6157 253.4 64560
10. <1568> ＴＰＸブル 5738 -18.8 910.7
11. <1306> 野村東証指数 3727 11.8 411.0
12. <1540> 純金信託 3656 -39.2 21575
13. <1398> ＳＭＤリート 3640 190.0 1862.0
14. <1615> 野村東証銀行 2920 69.3 683.3
15. <1329> ｉＳ日経 2299 -23.3 6445
16. <1330> 上場日経平均 2282 -9.4 64870
17. <1671> ＷＴＩ原油 1842 68.4 5713
18. <1542> 純銀信託 1662 -27.3 35740
19. <1489> 日経高配５０ 1570 16.0 3234
20. <1358> 上場日経２倍 1549 88.9 120300
21. <2243> ＧＸ半導体 1336 111.4 4470
22. <1459> 楽天Ｗベア 1333 -6.2 139
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1270 186.0 86
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1146 14.1 3882
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1119 -7.4 1946.5
26. <1346> ＭＸ２２５ 1076 -39.9 64450
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 853 174.3 75240
28. <1356> ＴＰＸベア２ 799 12.5 121.3
29. <1308> 上場東証指数 733 -14.2 4060
30. <282A> ＧＸ半導１０ 661 159.2 2344
31. <2631> ＭＸナスダク 644 380.6 33300
32. <314A> ｉＳゴールド 640 -42.8 341.8
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 628 -6.4 401.4
34. <1545> 野村ナスＨ無 581 76.6 47070
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 538 76.4 33980
36. <2036> 金先物Ｗブル 521 -37.3 180900
37. <1655> ｉＳ米国株 504 -23.9 850.9
38. <213A> 上場半導体株 477 87.1 404.5
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 460 39.0 1022
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 460 69.1 2526
41. <1629> 野村商社卸売 456 147.8 281.5
42. <221A> ＭＸ日半導体 438 696.4 1145.0
43. <1478> ｉＳ高配当 375 282.7 5072
44. <1305> ｉＦＴＰ年１ 348 92.3 4154
45. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 341 -100.0 629.8
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄 337 -55.4 67320
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 337 -14.5 543.3
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 324 110.4 1876
49. <1571> 日経インバ 311 -39.7 324
50. <2559> ＭＸ全世界株 304 -22.1 28980
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 141527 -14.6 63040
２. <1357> 日経Ｄインバ 18684 -26.1 3424
３. <1321> 野村日経平均 18543 -19.9 64800
４. <1579> 日経ブル２ 11905 48.6 680.8
５. <1458> 楽天Ｗブル 10153 -16.1 75150
６. <1360> 日経ベア２ 8902 -36.5 84.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 7403 -31.6 3841
８. <200A> 野村日半導 6640 80.7 4377
９. <1320> ｉＦ日経年１ 6157 253.4 64560
10. <1568> ＴＰＸブル 5738 -18.8 910.7
11. <1306> 野村東証指数 3727 11.8 411.0
12. <1540> 純金信託 3656 -39.2 21575
13. <1398> ＳＭＤリート 3640 190.0 1862.0
14. <1615> 野村東証銀行 2920 69.3 683.3
15. <1329> ｉＳ日経 2299 -23.3 6445
16. <1330> 上場日経平均 2282 -9.4 64870
17. <1671> ＷＴＩ原油 1842 68.4 5713
18. <1542> 純銀信託 1662 -27.3 35740
19. <1489> 日経高配５０ 1570 16.0 3234
20. <1358> 上場日経２倍 1549 88.9 120300
21. <2243> ＧＸ半導体 1336 111.4 4470
22. <1459> 楽天Ｗベア 1333 -6.2 139
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1270 186.0 86
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1146 14.1 3882
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1119 -7.4 1946.5
26. <1346> ＭＸ２２５ 1076 -39.9 64450
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 853 174.3 75240
28. <1356> ＴＰＸベア２ 799 12.5 121.3
29. <1308> 上場東証指数 733 -14.2 4060
30. <282A> ＧＸ半導１０ 661 159.2 2344
31. <2631> ＭＸナスダク 644 380.6 33300
32. <314A> ｉＳゴールド 640 -42.8 341.8
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 628 -6.4 401.4
34. <1545> 野村ナスＨ無 581 76.6 47070
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 538 76.4 33980
36. <2036> 金先物Ｗブル 521 -37.3 180900
37. <1655> ｉＳ米国株 504 -23.9 850.9
38. <213A> 上場半導体株 477 87.1 404.5
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 460 39.0 1022
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 460 69.1 2526
41. <1629> 野村商社卸売 456 147.8 281.5
42. <221A> ＭＸ日半導体 438 696.4 1145.0
43. <1478> ｉＳ高配当 375 282.7 5072
44. <1305> ｉＦＴＰ年１ 348 92.3 4154
45. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 341 -100.0 629.8
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄 337 -55.4 67320
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 337 -14.5 543.3
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 324 110.4 1876
49. <1571> 日経インバ 311 -39.7 324
50. <2559> ＭＸ全世界株 304 -22.1 28980
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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