ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に臨んだが、試合前に“珍事”が発生した。一度ラインナップが発表されたものの、その1時間後に急きょ変更。選手を入れ替えたわけではなく、打順の入れ替えだった。理由は明確になっていないが、SNSではファンが考察を繰り広げた。

■5番スミスを7番へ、7番パヘスを5番へ

「1番投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手の先頭打者アーチで幕を開けたこの試合。その数時間前に少しドタバタがあった。

当初発表されたスタメンは、以下の通り。

1（DH）大谷翔平

2（遊）ムーキー・ベッツ

3（一）フレディ・フリーマン

4（右）カイル・タッカー

5（捕）ウィル・スミス

6（三）マックス・マンシー

7（中）アンディ・パヘス

8（左）テオスカー・ヘルナンデス

9（二）キム・ヘソン

しかし、その1時間後にはアップデート。5番を打つ予定だったスミスが7番に下がり、代わりに7番のパヘスが5番に上がった。現時点で急きょ打順を入れ替えた理由は不明だが、SNSではファンが早速反応した。

■「なんでそんなにビビっているんだ」

「おそらく誰かが、スミスがここ1週間ほどで21打数3安打だったこと、そしてパヘスが昨夜のヒーロー（決勝犠飛）だったことにようやく気づいたのだろう」というジョーク交じりの考察コメントや、「普通に打線を固定しなよ。なんでそんなにビビっているんだ」という叱咤も含まれた。

また、デーブ・ロバーツ監督への注文も続々。「ムーキーが2番で結果を出せていない。あとどれだけ我慢しなきゃいけないんだ」「タッカーも打順を下げろ」「このコロコロ変わる打線、ほんとイライラする。左打者2人（フリーマンとタッカー）を続けて並べるのはやめて、そこにスミスかパヘスを入れればいい」などという指摘もあった。

パヘスは1回、1死一、二塁のチャンスで1打席目を迎えたが、併殺打。打順変更が裏目に出てしまった。