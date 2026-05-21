関西1部リーグの飛鳥FCがラージョ・バジェカーノU19からMF坂口正和を獲得

関西1部リーグの飛鳥FCは5月20日、スペイン1部ラージョ・バジェカーノU19からMF坂口正和が完全移籍で加入すると正式発表した。

若き逸材の電撃加入に「凄い逸材じゃないですか？」「期待大だな」といった反響が寄せられている。

2006年3月5日生まれで現在20歳の坂口は、岐阜県出身のMF。身長172cm、体重64kgのサイズで、国内のグランデFCを経て、中学卒業後に単身スペインに渡り、ラージョ・バジェカーノU19でプレーした経歴を持つ。新天地となる飛鳥FCでの背番号は24に決定した。

クラブ公式Xでは「広報より」と題して見どころを紹介。「チーム最年少なのに、プレーも普段も落ち着いている。スペインで仕込んできたドリブルを、是非観に来てほしいです」と期待は高まるばかりだ。

SNS上では「中学卒業して直ぐにスペインに行った選手！ 凄い逸材じゃないですか？」「中学卒業したあとスペインに行った人やーん 名前だけは知ってるから、どんなプレーするかワクワクやなぁ！！」「どこまでやれるのか分からないけど期待大だな」「びっくり」といった驚きと期待の声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）