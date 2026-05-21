５月２０日に病気のため６７歳で亡くなった萩原清調教師＝美浦＝から、オークス（５月２４日、東京・芝２４００メートル）に出走予定のドリームコアを含めて４４頭を引き継ぐ形となった大竹正博調教師＝美浦＝が２１日、美浦で取材に応じた。

突然の別れに涙を浮かべた。「（体調が悪いことは）人伝いでしか聞いていなかったのですが、ほとんどの調教師は定年を迎えて引退するので…」と早すぎる別れを悲しんだ。大竹調教師は開業前に萩原調教師のもとで１０年ほど助手として勤務。「馬に対する姿勢はとにかくすごかった。この状態でも満足ではないのかと思うことがあったし、馬を見る目は確かでした」と当時を振り返る。

また、技術調教師時代には、のちに日本ダービーを勝つことになる２歳時のロジユニヴァースの栗東滞在に帯同したこともあった。「今まで乗ってきた馬の中では抜けてパワーが違った。ダービー馬の背中を知ることができた」と、萩原厩舎の代表馬の功績が確実に受け継がれている。

「先生自身も（その師匠の）鈴木康弘先生からいい部分は継承して、新しい部分も取り入れていた。（調教師試験に合格した後には）『自分で何でもやっていくように』と言われました。僕のスタイルの土台は先生に教わったことが大きい。馬を見る作業を一緒にやったことが今でも生きています」。ともに強い馬づくりに励んだ日々や開業当初の教えを思い返し、目頭を押さえながら、言葉を振り絞った。