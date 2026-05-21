◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」でスタメン出場して先発登板し、初回に先頭弾となる８号ソロを放つと、５回８８球を投げ、３安打無失点、４奪三振、最速１００・２マイル（約１６１・３キロ）をマークし、４勝目の権利を持って降板した。防御率は０・７３となったが、規定投球回には１イニング足りなかった。６回を投げなかったのは今季初めてだった。

０・５ゲーム差の２位・パドレスとの３連戦３戦目。勝てば首位堅守、負ければ２位転落という一戦で、１回表先頭の１打席目は初球を捉えて先頭打者本塁打。メジャーのレギュラーシーズンの試合では初の登板日の先頭弾となる８号ソロを放って、自らを援護した。

１点のリードを持って上がった１回裏のマウンド。先頭のタティスはフルカウントからスイーパーで投ゴロに打ち取った。２番のアンドゥハーには１１球粘られたが空振り三振。３番のシーツからも空振り三振を奪った。

２点リードとなった２回１死一、二塁の２打席目は中飛。飛距離３７５フィート（約１１４メートル）という惜しい当たりだった。２、３回は２イニング連続の３者凡退。強力パドレス打線を相手に１巡目は、１人の走者も出さない好発進を切った。

４回は先頭のタティスに四球。１死一塁からシーツに初安打となる左前安打を許したが、１死一、二塁のピンチからギアを上げて、マチャドを三飛、ボガーツには１００・２マイル（約１６１・３キロ）をマークして中飛に打ち取って無失点で切り抜けた。５回先頭の３打席目は四球を選んで出塁。タッカーの右前適時打で生還し、リードを３点に広げた。

３点リードの５回は、途中出場のジョンソン、続くカステラノスに２者連続安打を浴びて無死一、三塁。ロレアノの投ゴロでは三塁走者を１度見て二塁に送球したことで、併殺を奪えずに１死一、三塁。二盗を許して四球も与えて１死満塁とピンチは広がった。それでもタティスを遊ゴロ併殺打に打ち取ると大きくほえた。規定投球回まではあと１イニングだったが、今季最短の５回での降板となった。

直近３試合の登板は、投手に専念して打順には入らなかったため、登板日に打席に入るのは４月２２日（同２３日）の敵地・ジャイアンツ戦以来約１か月ぶりだった。久々のリアル二刀流だったが、１打席目の初球にいきなりアーチを描いた。

投げては、前回登板の１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、７回で今季最多の１０５球を投げ、４安打無失点、８奪三振の好投を見せて、４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星となる３勝目をつかんでいた。