ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の15歳～19歳の男女295人に対して「あなたは、生まれ変わったらどこの国に生まれたいですか？」という調査を実施。その結果を発表した。



【調査結果】「生まれ変わったらどの国に生まれたい？」ランキング 4位以下はヨーロッパ中心

第3位には「アメリカ」（8.1％）がランクインした。投票の理由には「自由の国だから」「豊かなイメージが強いので」といった、「自由」「スケールの大きい国」というイメージが多く挙げられた。また「アメリカ人みたいな顔立ちになりたいから」という見た目への憧れも多く見られた。



第2位には「韓国」（10.2％）がランクイン。理由を見ていくと、「KｰPOPが大好きだから」「アイドルがいるから」とアイドルへの憧れが強い意見が、女子高校生を中心に見られた。また「韓国の人の顔が好き」「韓国、イケメン多いから」と、アメリカ同様に容姿への願望も多く見られた。



大差をつけた第1位には「日本」が59.7％で輝いた。「絶対に日本、日本に勝る国はない」「こんな恵まれた国はありません」というストレートな声からも、若者の日本愛の強さがうかがえた。



他には「日本が一番安全」といった治安面や、「ご飯が最高に美味しい」と、食事の満足度の高さも日本を選ぶ大きな理由として挙げられた。



（よろず～ニュース調査班）