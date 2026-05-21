セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」 でかぱるを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 でかぱる

登場時期：2026年5月15日より順次

サイズ：全長約50×18×78cm

種類：全1種類（ミッキーマウス）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガの新ブランド“でかぱる”から、ふわふわ大きな仲間として「ミッキーマウス」が初登場！

“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド“でかぱる”は、ぎゅっと抱きしめれば心までやさしく包みこんでくれる、いつもそばにいてくれる仲間です。

「ミッキーマウス」の“でかぱる”は、にっこりと笑顔に、両手を広げたポーズで展開されます。

ちょこんと立っている足元もキュートなポイントです。

大きさは全長約50×18×78cmなのでソファーやベッドなどに飾っておくのにもちょうど良いサイズ感です。

思わずぎゅっと抱きしめたくなる愛らしさ満点な「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

セガプライズの「ミッキーマウス」 でかぱるは、2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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