ふわふわ大きなぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 でかぱる
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」 でかぱるを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」 でかぱる
登場時期：2026年5月15日より順次
サイズ：全長約50×18×78cm
種類：全1種類（ミッキーマウス）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガの新ブランド“でかぱる”から、ふわふわ大きな仲間として「ミッキーマウス」が初登場！
“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド“でかぱる”は、ぎゅっと抱きしめれば心までやさしく包みこんでくれる、いつもそばにいてくれる仲間です。
「ミッキーマウス」の“でかぱる”は、にっこりと笑顔に、両手を広げたポーズで展開されます。
ちょこんと立っている足元もキュートなポイントです。
大きさは全長約50×18×78cmなのでソファーやベッドなどに飾っておくのにもちょうど良いサイズ感です。
思わずぎゅっと抱きしめたくなる愛らしさ満点な「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。
セガプライズの「ミッキーマウス」 でかぱるは、2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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