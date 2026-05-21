東京都心は7月並みの季節先取りの暑さが続いていましたが、今日21日(木)は朝から気温が右肩下がり。朝より日中の方が低くなり、夜は15℃くらいと上着がないとヒンヤリしそうです。明日22日(金)は朝からほとんど気温が上がらず、4月上旬並みとなるでしょう。明日22日(金)にかけて、日々の気温差が10℃以上となり3か月分グッと下がるため、体調管理にご注意下さい。

7月並みの暑さ→今日21日(木)は気温が右肩下がり

東京都心は、このところ季節先取りの暑さが続きました。5月17日(日)は、最高気温が30.2℃まで上がり今年初の真夏日となりました。その後も30℃くらいまで上がり、7月並みの暑さが続きました。



ところが、今日21日(木)朝から気温が右肩下がりとなっています。最高気温は22.7℃ですが、これは未明に観測され、午前11時には18℃台まで下がってきました。この後も更に下がり、今夜は15℃くらいの予想です。雨+北よりの風が吹き、この数字よりも体感温度は低く感じられそうです。重ね着など服装でうまく調節しましょう。

夏の暑さ一転→明日22日(金)は4月並み

明日22日(金)は、昼過ぎまで雨で、気温は朝からほとんど上がらないでしょう。東京都心の最高気温は17℃と4月上旬並みの予想です。ここ数日の7月並みの暑さから一転、4月上旬並みと、3か月分グッと下がる見込みです。



気温5℃で服装1枚分違うと言われますが、服装2枚分違うことになります。日々の気温差が体にこたえるため、風邪などひかないようご注意下さい。



今週末、23日(土)と24日(日)は雲が広がりやすいですが、気温は22℃と過ごしやすいでしょう。来週25日(月)は再び最高気温30℃以上の真夏日が続出となりそうです。日々の気温差が大きいため、体調管理にご注意下さい。

気温と服装の目安

気温と服装の目安です。一般的に、気温が25℃以上の日は半袖で過ごせますが、25℃を下回ると長袖シャツがちょうどよくなります。20℃を下回るとシャツにカーディガンを重ね着、15℃を下回るとセーターがほしくなります。



人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。季節の変わり目で、気温差の大きな時期です。体調管理にご注意ください。