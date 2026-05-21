中日戦の成績がとんでもないことになっている。目下、リーグ3冠を驀進する阪神の佐藤輝明（27）である。

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試合前の時点で打率.419、5本塁打、12打点をマーク。本塁打と打点は球団別でトップだ。出塁率.537、長打率1.097を合わせたOPSは何と1.633。20日の同戦（甲子園）は3打数1安打。ほぼ無双状態といっていい。

「バンテリンドームにホームランウイングが設置されたことも追い風です。昨季も12試合で打率.340、7本塁打と得意としていた球場で、今季も6試合で3本塁打。サトテルの三冠王獲得に中日は強力な援軍になっている」（放送関係者）

中日も佐藤輝対策に手を焼いている。井上監督は19日の阪神戦後に「佐藤輝は12号？ うちが5本くらいじゃないの？」としたうえで、「気持ちよくスイングされていては困りますよ」「対策はしているんだろうけど、甘いんでしょう」と手をこまねいている様子がうかがえる。

前出の放送関係者がこう続ける。

「中日投手陣からは、球場が狭くなったことへの悲鳴が聞こえてきます。昨年までは外野フライだった打球がスタンドインしたり、フェンス直撃の安打になるわけですからね。今季はバンテリンドームで年間69試合が組まれていますが、5月17日までの22試合で被本塁打は19。昨季が70試合で29本だから、倍増ペースです。たとえば先発の柳裕也はここまで2勝1敗、防御率2.10と好投していますが、昨季は本拠地で6試合に投げて0被弾、今季は4試合ですでに3被弾。同じく球場が狭くなった楽天も本拠地の被本塁打率が増えている。佐藤輝からすれば、昨季以上に本塁打を稼ぎやすくなっている」

中日投手陣の現状は3冠達成に大きな追い風となりそうだ。

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そんな佐藤輝は今オフのメジャー挑戦が確実視されている。米球団側も舌なめずりしているようで、その注目度は村上や岡本の時とは比較にならないほどだという。いったいま何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】阪神・佐藤輝明を巡りメジャー金満球団の大争奪戦勃発！ では、それらについて詳しく報じている。