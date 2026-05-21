セガ フェイブから「おべんとうパズル ハローキティ」と「おべんとうパズル マイメロディ」が登場！

「ハローキティ」と「マイメロディ」のキュートなキャラ弁づくりがパズルで楽しめます☆

セガ フェイブ「おべんとうパズル ハローキティ／おべんとうパズル マイメロディ」

希望小売価格：各1,650円（税込）

発売予定日：2026年7月23日（木）

同梱内容： お弁当箱、おかずピース5個

商品サイズ：幅123×高32×奥93mm

対象年齢：3才以上

種類：全2種（ハローキティ、マイメロディ）

取扱店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップほか

かわいいキャラクターの「キャラ弁」作りが楽しめる”おべんとうパズル”シリーズ。

キャラクターの顔をあしらったごはんピースを含む5つのおかずピースを組み合わせて、パズル感覚でお弁当作りを楽しむことができます。

今回新作として、サンリオキャラクター「ハローキティ」と「マイメロディ」の2種が登場！

各キャラクターのおかずピースは、各キャラクターをイメージした具材が表現されています。

さらに、シリーズ全商品でおかずピースの形が共通のため、別売りの”おべんとうパズル”のおかずピースと入れ替えて、オリジナルのお弁当作りも楽しめます。

また、お弁当箱のフタを閉めると重ねて収納できる設計で、すっきりとお片付けできるのも特徴です☆

おべんとうパズル ハローキティ

「ハローキティ」のお顔型ごはんに、トレードマークであるりんごをあしらったかまぼこなどが入った”おべんとうパズル”。

ハートいっぱいのラブリーなキャラ弁ができあがります。

おべんとうパズル マイメロディ

とってもかわいいおかずピースが入った「マイメロディ」の”おべんとうパズル”。

チューリップをデコレーションしたポテトサラダ、ケチャップで音符をあしらったハンバーグなどが入っています。

一つでも、たくさん揃えても楽しい、かわいいキャラ弁を作れるパズル！

「おべんとうパズル ハローキティ/マイメロディ」は、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他にて、2026年7月23日より販売開始です。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670418

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