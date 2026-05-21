美味しそうにラーメンをすする「ハンギョドン」！セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2026年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！
セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年5月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年5月も、セガプライズから「サンリオキャラクターズ」の“ゆるかわ”グッズが続々登場！
「ハローキティ」や「クロミ」「シナモロール」たちのマスコットやぬいぐるみなどが展開されます。
さらにラーメン屋さんに扮する「はぴだんぶい」メンバー「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」のプライズなど全10種類がラインナップ☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット おむちゅ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年5月15日より順次
サイズ：全長約10×10×8cm
種類：全3種（クロミ、シナモロール、マイスウィートピアノ）
スタイとおむつを付けて、赤ちゃんの姿をしている「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」のマスコット。
おしゃぶりをお口に咥えながら”ハイハイ”するポーズもかわいい！
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット 〜大将〜
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年5月15日より順次
サイズ：全長約9×8×10cm
種類：全3種（バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル）
鉢巻やバンダナスタイルでラーメン屋さんに扮するユニークなマスコット。
美味しそうにラーメンを啜る「ハンギョドン」もかわいいデザインです☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Patch Rabbits Vol.1
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約8.5×5.5×13cm
種類：全3種（ハローキティ、クロミ、マイメロディ）
もけもけのウサギの被りものを身につけた“Patch Rabbits（パッチラビッツ）”シリーズのプライズ。
顔やお洋服についたシールのマークもポイントです！
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Patch Rabbits Vol.2
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約8.5×5.5×13cm
種類：全3種（ハローキティ、シナモロール、ぼんぼんりぼん）
キュートな“Patch Rabbits（パッチラビッツ）”シリーズのマスコット。
「ハローキティ」「シナモロール」「ぼんぼんりぼん」が、もけもけのウサギの被りものを着ています☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ あいぬい ミニぬいぐるみ“ハローキティ”
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約10×8×13cm
種類：全3種（ノーマル、ガーリー水着、ロリータ）
“好きなものを大切にしたい”という想いから生まれた新しいブランド“あいぬい”。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
うるうるおめめの「ハローキティ」が3種類のキュートな衣装でラインナップされます☆
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
両手にちょうど乗る、かわいらしいサイズ感。
持ち主の想いを、やさしく包み込んでくれるプライズです。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“マイメロディ” Patch Rabbits
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約46×18×43cm
種類：全1種（マイメロディ）
もけもけのウサギの被りものを身につけた“Patch Rabbits（パッチラビッツ）”シリーズ。
”パッチラビッツ”シリーズから「マイメロディ」の大きなぬいぐるみが登場します。
顔やお洋服についたシールのマークもポイントです。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“クロミ” Patch Rabbits
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約39×18×43cm
種類：全1種（クロミ）
”パッチラビッツ”シリーズからは「クロミ」の大きなぬいぐるみもラインナップ。
単体ではもちろん、「マイメロディ」といっしょに飾るのもおすすめです☆
クロミ グランデぬいぐるみ〜ゆるかわ サンリオキャラクターズ〜
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約50×55×30cm
種類：全1種（クロミ）
大きいぬいぐるみ“グランデ”から「クロミ」が再登場！
手足を広げてうつ伏せになる姿や、ほんのりピンク色に染まったほっぺにも注目です。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ ミラー付ミニぬいぐるみ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2026年5月28日より順次
サイズ：全長約8×8×10cm
種類：全4種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール）
バッグに付けて持ち歩いてもかわいい、カラビナ付きのミニぬいぐるみ。
お腹にミラーが付いているので、外出先での身だしなみチェックにも便利です。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ ちびぱる
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2026年5月28日より順次
サイズ：全長約5×3×8cm
種類：全8種（ハローキティ（うるうる）、マイメロディ（うるうる）、クロミ（うるうる）、シナモロール（うるうる）、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール）
セガ新ブランド“ちびぱる”から「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」が初登場！
全長約8cmのちょこんと小さな仲間たちが全8種類ラインナップされます。
“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド“ちびぱる”は、紐付きでバッグやポーチに付けて毎日いっしょに過ごせる、いつもそばにいてくれる仲間です。
ぬいぐるみやマスコットなど、見ているだけで癒される“ゆるかわ”なプライズが盛りだくさん。
2026年5月から全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆
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