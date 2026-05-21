ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年5月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年5月も、セガプライズから「サンリオキャラクターズ」の“ゆるかわ”グッズが続々登場！

「ハローキティ」や「クロミ」「シナモロール」たちのマスコットやぬいぐるみなどが展開されます。

さらにラーメン屋さんに扮する「はぴだんぶい」メンバー「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」のプライズなど全10種類がラインナップ☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット おむちゅ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年5月15日より順次

サイズ：全長約10×10×8cm

種類：全3種（クロミ、シナモロール、マイスウィートピアノ）

スタイとおむつを付けて、赤ちゃんの姿をしている「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」のマスコット。

おしゃぶりをお口に咥えながら”ハイハイ”するポーズもかわいい！

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット 〜大将〜

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年5月15日より順次

サイズ：全長約9×8×10cm

種類：全3種（バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル）

鉢巻やバンダナスタイルでラーメン屋さんに扮するユニークなマスコット。

美味しそうにラーメンを啜る「ハンギョドン」もかわいいデザインです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Patch Rabbits Vol.1

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年5月22日より順次

サイズ：全長約8.5×5.5×13cm

種類：全3種（ハローキティ、クロミ、マイメロディ）

もけもけのウサギの被りものを身につけた“Patch Rabbits（パッチラビッツ）”シリーズのプライズ。

顔やお洋服についたシールのマークもポイントです！

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Patch Rabbits Vol.2

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年5月22日より順次

サイズ：全長約8.5×5.5×13cm

種類：全3種（ハローキティ、シナモロール、ぼんぼんりぼん）

キュートな“Patch Rabbits（パッチラビッツ）”シリーズのマスコット。

「ハローキティ」「シナモロール」「ぼんぼんりぼん」が、もけもけのウサギの被りものを着ています☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ あいぬい ミニぬいぐるみ“ハローキティ”

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2026年5月22日より順次

サイズ：全長約10×8×13cm

種類：全3種（ノーマル、ガーリー水着、ロリータ）

“好きなものを大切にしたい”という想いから生まれた新しいブランド“あいぬい”。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

うるうるおめめの「ハローキティ」が3種類のキュートな衣装でラインナップされます☆

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

両手にちょうど乗る、かわいらしいサイズ感。

持ち主の想いを、やさしく包み込んでくれるプライズです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“マイメロディ” Patch Rabbits

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年5月22日より順次

サイズ：全長約46×18×43cm

種類：全1種（マイメロディ）

もけもけのウサギの被りものを身につけた“Patch Rabbits（パッチラビッツ）”シリーズ。

”パッチラビッツ”シリーズから「マイメロディ」の大きなぬいぐるみが登場します。

顔やお洋服についたシールのマークもポイントです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“クロミ” Patch Rabbits

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年5月22日より順次

サイズ：全長約39×18×43cm

種類：全1種（クロミ）

”パッチラビッツ”シリーズからは「クロミ」の大きなぬいぐるみもラインナップ。

単体ではもちろん、「マイメロディ」といっしょに飾るのもおすすめです☆

クロミ グランデぬいぐるみ〜ゆるかわ サンリオキャラクターズ〜

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2026年5月22日より順次

サイズ：全長約50×55×30cm

種類：全1種（クロミ）

大きいぬいぐるみ“グランデ”から「クロミ」が再登場！

手足を広げてうつ伏せになる姿や、ほんのりピンク色に染まったほっぺにも注目です。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ミラー付ミニぬいぐるみ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2026年5月28日より順次

サイズ：全長約8×8×10cm

種類：全4種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール）

バッグに付けて持ち歩いてもかわいい、カラビナ付きのミニぬいぐるみ。

お腹にミラーが付いているので、外出先での身だしなみチェックにも便利です。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ちびぱる

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2026年5月28日より順次

サイズ：全長約5×3×8cm

種類：全8種（ハローキティ（うるうる）、マイメロディ（うるうる）、クロミ（うるうる）、シナモロール（うるうる）、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール）

セガ新ブランド“ちびぱる”から「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」が初登場！

全長約8cmのちょこんと小さな仲間たちが全8種類ラインナップされます。

“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド“ちびぱる”は、紐付きでバッグやポーチに付けて毎日いっしょに過ごせる、いつもそばにいてくれる仲間です。

ぬいぐるみやマスコットなど、見ているだけで癒される“ゆるかわ”なプライズが盛りだくさん。

2026年5月から全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

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