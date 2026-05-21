金建希（キム・ゴンヒ）氏が、過去に遊興店で働いていたとする、いわゆる「ジュリー疑惑」について、「ジュリーの『ジュ』の字すら使ったことがない」と否定した。

金氏は20日、ソウル中央地裁刑事合議34部〔韓聖振（ハン・ソンジン）部長判事〕の審理で開かれた、安海旭（アン・ヘウク）元大韓小学校テコンドー協会長の公職選挙法違反などの容疑に関する公判に証人として出廷し、「ジュリー疑惑はあり得ない話だ」として、このように反論した。

安氏は2022年の第20代大統領選挙を前に、「金氏が過去に遊興店で働く姿を見た」と発言した容疑で起訴された。安氏の発言を報じたユーチューブチャンネル「開かれた共感TV」のチョン・チョンス前代表も、ともに裁判を受けている。検察は、彼らが当時セヌリ党の大統領候補だった尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領を落選させる目的で虚偽事実を公表したとみて起訴した。

この日、金氏側の要請により、被告席と証人席の間には仕切りが設置された。金氏側は、「健康状態が優れず、精神科の薬を飲んでいる」とし、「加害者らと同じ空間にいることに不安を感じている」と述べた。

検察側の尋問で、検事が公訴状を示しながら、「『開かれた共感TV』で、いわゆるジュリー疑惑や同棲説などを報じたが、すべて事実ではない虚偽なのか」と尋ねると、金氏は「そうだ」と答えた。また、「安氏が『金氏が過去に遊興店で働く姿を見た』とした目撃談もすべて虚偽なのか」との質問にも、「そうだ」と答えた。

「ジュリー」という名前を使ったことがあるかとの質問には、「一度もない」とした。安氏については、「全く知らず、名前も聞いたことがない」と主張した。

1995年にラマダ・ルネサンスホテル地下の遊興店でホステスとして働いたこともないと証言した。金氏は、「当時、教員資格を取得するため淑明（スンミョン）女子大学大学院に入学した」とし、「朝夕、学校に通っていた」と述べた。続けて、「当時は学生で、年齢も若かった。ホテルを出入りするような状況ではなかった」とし、「教員資格を取るため一生懸命勉強していた時期だった」と付け加えた。

弁護人側の反対尋問で、「ジュリー作家という呼び名を使っていないのは事実か」との質問に、金氏は「ジュリーの“ジュ”の字すら名前に使ったことがない」とし、「ミニホームページやチャットルームでは『ジェニー』という名前を使っていた」と述べた。また、「私を知っている人は皆、ジェニーと呼んでいた」とした。

配偶者である尹前大統領と出会ったきっかけについては、「長年独身で有名だった尹錫悦検事以外にも、親しくしていた検事は多かった」とし、「当時、“尹錫悦結婚プロジェクト”が進められていて、人々が橋渡しをしてくれた。実際に話してみると、人間的にしっかりした人だと感じ、高く評価した」と語った。

金氏は公判の終盤、「申し上げたいことがある。裕福に育ったのに、客を接待していたとの疑惑を受けた」とし、「ジュリーという名前を使ったこともないのに、この件で6年間精神的な病を患っている」と述べた。安氏らの処罰を望むかとの質問には、「心から反省しないのであれば、処罰を望む」と答えた。