プルマン東京田町に、8種のロゼワインと夏の味覚を楽しむ「サマーハイティー」が登場。

レストラン「KASA」の人気前菜や夏限定メニューのエッセンスを取り入れた、特別なセイボリーで、ヨーロッパのバカンス気分を満喫できます☆

プルマン東京田町「KASA」サマーハイティー

料金（1人・すべて税込・サービス料なし）：

セイボリー + シャンパン& ROKUカクテルを含む38種のフリーフロー 9,000円 ​内容：シャンパン・ROKUカクテル・ビール・ワイン・コーヒー・紅茶・ソフトドリンク​※ROKUオリジナルスタンドで用意（数量限定）セイボリー + スパークリングワインを含む34種のフリーフロー 7,000円内容：スパークリングワイン・ビール・ワイン・コーヒー・紅茶・ソフトドリンクセイボリー + ロンネフェルト紅茶の14種のフリーフロー 5,000円内容：コーヒー・紅茶・ソフトドリンク​※2・3のコースは黒色の3段のスタンドで用意※ワインメニューは時期によって一部変更する場合があります

提供期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）

時間：17:00〜20:30（L.O. 20:30）席120分制／ドリンク90分制​

場所：JUNCTION

予約：Web、電話 03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10:00 -21:00) 、Eメール

フランスアコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」に、期間限定の「サマーハイティー」が登場。

ヨーロッパで夏の定番として親しまれるロゼワインと、メインダイニング「KASA」の夏の味覚を味わうセイボリーが取り揃えられています。

昼の暑さがやわらぎ、街がゆっくり夜へと移ろうひとときに、グラスを傾けながら心ほどける大人の贅沢を堪能できるハイティーです☆

シャンパンとロゼワインを含む38種のフリーフロー

フリーフロー：

シャンパンスパークリングワイン (2種)・シャンドン ブリュット・シャンドン ロゼジャパニーズクラフトジンROKUクラフトジンROKUカクテル(4種)・シーズナルカクテル・ジントニック・ジンバック・ジンリッキービールロゼワイン(8種)・ランブルスコ ディソルバラ セッコ・フリッツァンテ・ピノグリージョ・エム ド ミニュティ・クネ ロサード・ヴィーニャ エスメラルダ・ディービーファミリーセレクション・カザル ガルシア赤白ワインセニョリオ デ オルガス・RED / シラーズ、モナストレル・WHITE / マカベオロンネフェルトの紅茶(14種) ：ラベンダードリーム／ホワイトピーチ／ルイボスレモン／モルゲンタウ／イングリッシュブレックファスト／アッサムバリ／アールグレイ／ダージリンサマーゴールド／アイリッシュウィスキークリーム／チルアウトウィズハーブ／カモミール／ペパーミント／バイタルグレープフルーツ／アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャーコーヒー：コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) /カフェラテ (ホット・アイス)／カプチーノソフトドリンク ：烏龍茶／ジンジャーエール／オレンジジュース

ロゼワインは、キリっとした爽快感あふれる「ランブルスコ ディソルバラ セッコ」や、フルーティーな酸味やアロマが魅力的な「エム ド ミニュティ」など8種を厳選。

繊細な泡が夕暮れに煌めくなかシャンパンで乾杯し、セイボリーとともにロゼを味わう、サマーバカンスのような優雅なひとときへ誘います。

さらに、ジャパニーズクラフトジン「ROKU」にグレープや柚子、ライムを合わせた、すっきりとしたシーズナルカクテルもおすすめです。

トワイライトの空を映したようなカクテルが、夏の夕暮れを爽やかに彩ります！

夕暮れに溶ける、贅沢な一口とロゼワイン

セイボリー8種：カジキマグロのグリル 胡瓜のタップナード、ガーリックシュリンプバーガー オーロラタルタルソース、羊とピスタチオのテリーヌ、オイスター＆チップス、ワダ、ラムジャーキーとミックスナッツ、チーズ盛り合わせ、チョコミントのマカロン

ハイティーでは、メインダイニング「KASA」が描く夏の味覚が、一口サイズの贅沢なセイボリーに。

コースの前菜として毎年人気の「羊とピスタチオのテリーヌ」や、旬のカジキマグロや夏野菜を取り入れたディナーのメイン料理などを、お酒にあう一口サイズに仕立てられています。

オイスターのフリッターには、牡蠣の旨味を爽やかに引き立てる「カザル ガルシア」がぴったり。

ラムジャーキーとミックスナッツには、「ピノグリージョ」がスパイスの奥行きやナッツの香ばしさに寄り添います。

ロゼワインそれぞれの個性が、セイボリーの魅力と調和するラインナップ。

夕暮れから夜へと移ろうひととき、グラスの泡とともに、夏の余韻を楽しめます☆

カジキマグロのグリル 胡瓜のタップナード

脂がのった旬のカジキマグロをニンニクでマリネし、グリルで仕上げた「カジキマグロのグリル 胡瓜のタップナード」

黒オリーブやケッパー、アンチョビなどを合わせた南仏プロバンス地方のソース「タップナード」が、カジキマグロの旨味を引き立てます。

赤い果実のアロマを纏った辛口ロゼ「クネ ロサード」と合わせるのがおすすめです。

ガーリックシュリンプバーガー オーロラタルタルソース

プリッとした食感のシュリンプにガーリックの旨みをまとわせ、コク深いオーロラタルタルソースとともに楽しむハンバーガー。

こんがり焼き上げたバンズからはみ出る、食べ応えのあるガーリックシュリンプカツが、新鮮な野菜と合わせてあります。

フレッシュで濃密なアロマが立ち上るロゼ「エム ド ミニュティ」と相性抜群です。

羊とピスタチオのテリーヌ

羊のタンとピスタチオと合わせ、低温でじっくりと火を通したテリーヌ。

そこに、赤キャベツのピクルスや粒マスタード、ブリオッシュが添えられています。

お肉の旨味が凝縮された深い味わいと、付け合わせの爽やかな酸味が調和する一品。

濃厚なテリーヌには、シャープで辛口のスパークリングロゼ「ランブルスコ ディソルバラ セッコ」がおすすめです。

オイスター＆チップス

バターミルクに一日マリネしたオイスターを、ガーリックで香りづけした衣で揚げ、ハンドカットのチップスを添えたメニュー。

カリッとした衣で旨味を丸ごと閉じ込めた牡蠣はジューシーで、ほどよい塩味が広がる味わいです。

夏のディナーコース前菜にも提供されるオイスターフリットには、軽やかなロゼ「カザル ガルシア」が合います。

ワダ

プラントベースの一品「ワダ」は、南インドの伝統的なスナック。

ペースト状にしたレンズ豆や米粉にパプリカ、オニオンを混ぜ込み、ドーナッツ状に揚げてあります。

ふんわりとした食感で、素朴な味わいに、スパイスがアクセント。

きめ細かい辛口泡のスパークリングロゼ「フリッツァンテ」がおすすめです。

ラムジャーキーとミックスナッツ

レストラン「KASA」のシグネチャー「ラム肉」を、スパイスで丁寧にマリネし、低温でじっくり乾燥させて旨味を引き出した自家製ラムジャーキー。

臭みを抑えつつ、深みのある味わいで、ナッツの香ばしさがアクセントを加える一品です。

噛むほどに旨味が広がるジャーキーには、ミネラリーなアロマが広がるロゼ「ピノグリージョ」が合います。

チーズ盛り合わせ

エメンタール、チェダー、ロックフォールなどを中心に、日替わりでその日おすすめのチーズ3種をサーブ。

それぞれ異なる味わいを楽しめるチーズの盛り合わせには、ほのかに甘く長い余韻が感じられるロゼ「ディービーファミリーセレクション」がおすすめです。

チョコミントのマカロン

スペアミントが香るガナッシュを、軽い食感のマカロンでサンドしたチョコミントマカロン。

チョコレートのコクにミントの清涼感が寄り添い、優しくもすっきりした味わいに仕上げられています。

夏のアフタヌーンティーからの一品には、華やかでフルーティーなロゼ「ヴィーニャ エスメラルダ」がおすすめです。

ヨーロッパの夏の定番・ロゼワインと、夏の味覚を味わうセイボリーで楽しむ大人の贅沢。

プルマン東京田町「KASA」の「サマーハイティー」は、2026年6月1日から8月31日まで提供です！

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