日本茶・抹茶がテーマのグローバルカフェブランド「nana’s green tea」に、天然もち鮪を使った“和風ユッケ仕立て”で味わう、夏限定のどんぶりメニューが登場。

期間限定で「天然もち鮪のユッケどんぶり 〜生姜だれ添え〜」が販売されます！

nana’s green tea「天然もち鮪のユッケどんぶり 〜生姜だれ添え〜」

販売期間：2026年5月27日(水)〜なくなり次第終了

価格：1,580円（税込）

テイクアウト：不可

※ドリンクセット、ランチセット、フードセット対象メニュー

※大盛り可、スモールサイズの提供はありません

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります（詳しくは各店舗へお問い合わせください）

nana’s green teaに、和風のユッケ仕立てで食べ応えのある夏限定のどんぶりメニュー「天然もち鮪のユッケどんぶり 〜生姜だれ添え〜」が登場。

2026年で創業25周年となる「nana’s green tea」の「天然鮪とアボカドのとろろどんぶり」は、長年人気のメニューです。

そこに使用している“天然もち鮪”を、夏に向けて新しい味わいで楽しんで欲しいとの想いから、新メニューが開発されました！

使われている「天然もち鮪」は、紀州・那智勝浦港で水揚げされた天然鮪の中から、老舗まぐろ問屋「ヤマサ脇口水産」の目利き人が選び抜いたものです。

特別な「もちっ」とした食感と粘りを持つ鮪だけが「もち鮪」として認定されます。

夏限定メニュー「天然もち鮪のユッケどんぶり 〜生姜だれ添え〜」は、天然もち鮪に夏野菜と、食感のアクセントとなるたくあんを合わせています。

夏野菜は長芋・オクラ・きゅうりなどを使用し、自家製のどんぶりだれで和えて味付けされているのもポイントです。

どんぶりだれは、コチュジャンではなく生しょうゆ糀（こうじ）をベースにした仕立て。

味わいをまとめる麦味噌と、各店舗ですりおろしたフレッシュな生姜を加え、暑い季節にもさっぱり食べやすい味わいです。

仕上げに、ごまを生のまま低温圧搾した「太白（たいはく）ごま油」をひと回し。

素材の風味を引き立て、上品であっさりとした味わいが楽しめます！

また、温泉卵を合わせると、よりまろやかな味わいに。

別添えの有明産の海苔や、京都・長文屋の山椒が香る七味唐辛子を好みで加えながら、味わいの変化も楽しめるメニューです。

また、nana’s green tea のどんぶりに使用しているお米はすべて玄米をブレンドした有機米（一部店舗では特別栽培米）。

ほどよい食感と香ばしさが、どんぶり全体の味わいを引き立てます！

”天然もち鮪” 4つのこだわり

「天然もち鮪のユッケどんぶり 〜生姜だれ添え〜」に使用されている「天然もち鮪」

nana’s green teaのこだわりが詰まった食材です。

1.那智勝浦直送、「ヤマサ脇口水産」による目利き

「天然もち鮪のユッケどんぶり 〜生姜だれ添え〜」で使用している「天然もち鮪」は、那智勝浦の老舗まぐろ問屋「ヤマサ脇口水産」より直送されたもの。

ヤマサ脇口水産の目利き人が選び抜いた、特別に「もちっ」とした食感と粘りを持つ鮪が「もち鮪」です。

天然の鮪は1本ごとに身質や鮮度が異なるため、厳しい選別を通過したものだけが「もち鮪」として認定されます。

2.「天然もち鮪」ブランド化が支える、持続可能な漁業

品質保証された「天然もち鮪」としてブランド化することにより、魚価の安定・価値の向上が実現。

これにより、漁師の安定した生活を支え、地域の持続可能な漁業にも貢献しています。

3.那智勝浦港の伝統「延縄漁法」と「活け締め」

那智勝浦港に水揚げされる鮪は、すべて「延縄（はえなわ）漁法」によって漁獲。

餌にかかった鮪は生きたまま船上に引き上げ、すぐに神経締めや血抜きといった「活け締め」処理を実施し、鮮度と旨みを保ったまま水揚げされます。

4.脇口水産の特殊冷凍技術が叶える「生」の味わい

ヤマサ脇口水産では、鮪の細胞膜を壊さない特殊冷凍技術を導入。

解凍後もドリップが少なく、細胞が「生」の状態に限りなく近いまま保持されるため、鮪本来の食感や旨みをそのまま届けることができます。

ヤマサ脇口水産について

国内でも有数の生鮪水揚げを誇る、紀州那智勝浦市場にてヤマサ脇口水産グループは創業明治30年から約130年水産業を営んできました。

そして、代々受け継がれてきたプロの目利き力があります。

また、2013年から漁業改善プロジェクト（FIP）に取り組んでおり、持続可能なマグロ・漁業を掲げています。

nana’s green teaで提供しているお米について

nana’s green teaでは、米農家と直接契約し、有機米または特別栽培米を使用しています。

契約米農家の一つ、群馬県にある古代米浦部農園では、有機・無農薬にてお米を栽培。

有機栽培は土づくりが基本です。

その土地の気候風土にあった肥料を使い、より豊かでミネラル豊富な土壌を形成していきます。

太陽や風、大地、水など、自然の恵みをめいっぱい受けた稲は、ひと粒ひと粒がしっかりとしたお米に育ち、生命力にあふれています。

農薬や化学肥料を使用しないため、栽培に手間とコストはかかりますが、食の安心・安全を求めた方法で育まれたお米は私たちの健康のみなもととなり、健やかな生活を支えます。

※一部店舗では特別栽培米を使用しています

天然もち鮪を“和風ユッケ仕立て”で味わう、夏限定どんぶりが登場。

nana’s green teaの「天然もち鮪のユッケどんぶり 〜生姜だれ添え〜」は、2026年5月27日より販売です☆

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