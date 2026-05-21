79歳・西川きよし、近影に反響 妻・ヘレン＆息子との久々家族ショット「みんなお元気そう」「関西のロイヤルファミリー」
吉本新喜劇の西川忠志（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。父で漫才師の西川きよし（79）、母でタレントの西川ヘレン（79）との家族3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「お元気そうで何より」息子・忠志が公開した、西川きよし＆母・ヘレンとの家族ショット
忠志は「晩ごはん 今夜は劇場終わり お蕎麦屋さんで妻と両親とマッシーと待ち合わせ。美味しくいただきました」とつづり、明るい表情をした和やかな家族写真を投稿した。
投稿では、落ち着いた店内できよしとヘレンが並んで座り、その後ろで忠志が笑顔を見せており、寄り添う家族の様子が印象的な1枚となっている。
コメント欄には「素敵な笑顔ですね」「みんなお元気そう」「関西のロイヤルファミリー」「仲良し家族です」「親子の絆を感じます」「きよし師匠とヘレンさんもお元気そうで何よりです」「幸せ家族」などの声が寄せられていた。
【写真】「お元気そうで何より」息子・忠志が公開した、西川きよし＆母・ヘレンとの家族ショット
忠志は「晩ごはん 今夜は劇場終わり お蕎麦屋さんで妻と両親とマッシーと待ち合わせ。美味しくいただきました」とつづり、明るい表情をした和やかな家族写真を投稿した。
投稿では、落ち着いた店内できよしとヘレンが並んで座り、その後ろで忠志が笑顔を見せており、寄り添う家族の様子が印象的な1枚となっている。
コメント欄には「素敵な笑顔ですね」「みんなお元気そう」「関西のロイヤルファミリー」「仲良し家族です」「親子の絆を感じます」「きよし師匠とヘレンさんもお元気そうで何よりです」「幸せ家族」などの声が寄せられていた。