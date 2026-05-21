西川きよし　※2016年撮影 （C）ORICON NewS inc.

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　吉本新喜劇の西川忠志（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。父で漫才師の西川きよし（79）、母でタレントの西川ヘレン（79）との家族3ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】「お元気そうで何より」息子・忠志が公開した、西川きよし＆母・ヘレンとの家族ショット

　忠志は「晩ごはん　今夜は劇場終わり お蕎麦屋さんで妻と両親とマッシーと待ち合わせ。美味しくいただきました」とつづり、明るい表情をした和やかな家族写真を投稿した。

　投稿では、落ち着いた店内できよしとヘレンが並んで座り、その後ろで忠志が笑顔を見せており、寄り添う家族の様子が印象的な1枚となっている。

　コメント欄には「素敵な笑顔ですね」「みんなお元気そう」「関西のロイヤルファミリー」「仲良し家族です」「親子の絆を感じます」「きよし師匠とヘレンさんもお元気そうで何よりです」「幸せ家族」などの声が寄せられていた。