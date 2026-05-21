『トムとジェリー』85周年展、東京へ帰還 ご当地グッズ初登場＆ハイタッチ会も開催 新宿・京王百貨店で5月28日から
人気アニメーションシリーズ『トムとジェリー』の誕生85周年を記念した展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が、5月28日から6月9日まで東京・京王百貨店 新宿店7階大催場で開催される。2024年から全国巡回を続け、多くのファンを魅了してきた展覧会が、およそ2年ぶりに東京へ帰ってくる。
【画像】物販コーナーで販売予定のトムとジェリーグッズ
1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続ける『トムとジェリー』。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディの中には、“日常を笑いに変えるヒント”がたくさんちりばめられている。本展では、ケンカばかりしながらもどこか憎めないトムとジェリーの日常をテーマに、ふたりの関係性や個性豊かな仲間たちにスポットを当てた展示を展開する。
今回の東京会場では、前回の東京開催時にはなかった“オープニング・シアター”が初登場。線画で描かれたトムとジェリーが、おなじみの追いかけっこを繰り広げながら来場者を展示エリアへ案内する演出が楽しめる。
会場内には、作品の世界観を体感できるフォトスポットも多数設置。トムとジェリーのドタバタ劇に入り込んだような気分も味わえる。
また、5月30日と6月7日には新ショートアニメシリーズ『とむとじぇりーごっこ』より、「とむ」、「じぇりー」、「たふぃー」が登場し、ハイタッチ会を実施する。
物販コーナーでは、本展オリジナルアイテムをはじめ、『トムとジェリー』関連グッズを多数販売。新商品の先行販売に加え、東京会場限定となる“東京ご当地グッズ”も初登場する。
また、会場で税込5500円以上購入した来場者には、先着で「オリジナルご当地ステッカー」（全2種・ランダム配布）をプレゼントする。
前売券は5月27日午後11時59分まで各プレイガイド（チケットぴあ、ローソンチケット、セブンチケット）で販売中。一般・大学生は前売1400円、当日1600円、小中高校生は前売900円、当日1100円。未就学児は無料となっている。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
【画像】物販コーナーで販売予定のトムとジェリーグッズ
1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続ける『トムとジェリー』。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディの中には、“日常を笑いに変えるヒント”がたくさんちりばめられている。本展では、ケンカばかりしながらもどこか憎めないトムとジェリーの日常をテーマに、ふたりの関係性や個性豊かな仲間たちにスポットを当てた展示を展開する。
会場内には、作品の世界観を体感できるフォトスポットも多数設置。トムとジェリーのドタバタ劇に入り込んだような気分も味わえる。
また、5月30日と6月7日には新ショートアニメシリーズ『とむとじぇりーごっこ』より、「とむ」、「じぇりー」、「たふぃー」が登場し、ハイタッチ会を実施する。
物販コーナーでは、本展オリジナルアイテムをはじめ、『トムとジェリー』関連グッズを多数販売。新商品の先行販売に加え、東京会場限定となる“東京ご当地グッズ”も初登場する。
また、会場で税込5500円以上購入した来場者には、先着で「オリジナルご当地ステッカー」（全2種・ランダム配布）をプレゼントする。
前売券は5月27日午後11時59分まで各プレイガイド（チケットぴあ、ローソンチケット、セブンチケット）で販売中。一般・大学生は前売1400円、当日1600円、小中高校生は前売900円、当日1100円。未就学児は無料となっている。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)