『トムとジェリー』85周年展、東京へ帰還 ご当地グッズ初登場＆ハイタッチ会も開催 新宿・京王百貨店で5月28日から

『トムとジェリー』85周年展、東京へ帰還 ご当地グッズ初登場＆ハイタッチ会も開催 新宿・京王百貨店で5月28日から