自民党の麻生太郎副総裁主導のもと、高市早苗首相を支える議員連盟として結成された「国力研究会」が21日に初会合を開く。

月300円の会費を払って入るグループで、発起人にはポスト高市候補の小泉進次郎氏、小林鷹之氏、茂木敏充氏らが名を連ねたことで注目を浴び、「入らないと、『反高市か』とみられてしまう」と多くの自民党議員の入会が続いた。

入会者は300人以上の規模となり、自民党全体の約4分の3にものぼるが、ここに来て「大政翼賛会みたい」（村上誠一郎前総務相）と言われるほどに拡大しすぎたゆえの問題も生じ始めた。

国力研究会をめぐっては、麻生氏の天敵として知られる武田良太氏が、自らのグループ20人ほどを引き連れて入会する意向を表明。次期総裁選に意欲を見せる林芳正氏も入会に前向きとされる。

これは麻生氏ら設立の中心メンバーにとっても、規模が拡大しすぎたがゆえの思わぬ誤算だったようだ。

自民党関係者は麻生氏の当初の思惑を「麻生氏は高市氏を支える主流派と非主流派を分け、主流派として力を握りつつ、小泉氏や小林氏などポスト高市候補のことも掌握したかったのだろう。武田氏や林氏には発起人としては声をかけていなかったそうだ」と語る。

ただ、派閥と違っていくつも掛け持ちができる議連なら、武田氏らが入ってきても拒めない。

「結果として、自民党の大多数が入ることになれば、『月300円払ってもう一回自民党に入っただけ』となり、会への所属意識も薄れてしまう。総裁選で多くの候補が出て自民党が何陣営にも分かれれば、全体の4分の3が加入する国力研究会が、特定の候補の支援で固まるなどの影響力を見せることはほぼないだろう」（同）

逆に石破前首相ら非主流派が結束も

一方、「高市一強」の陰で、この議連に参加しないのが石破茂前首相や、石破氏に近い岩屋毅前外相、森山裕前幹事長らだ。こうした非主流派のベテランは、「大政翼賛会」的に拡大した国力研究会に入らないことで、高市首相と距離を置いていることを明確に示している。

「国力研究会の発足によって、結束が強まるのは実は『あえて入らなかった側』かもしれない。党内基盤がぜい弱な石破氏がポスト高市として再登板することはなくても、総裁選となれば、石破氏ら『非主流派』の動向にも注目が集まる。あえて『大政翼賛会』には入らず、次の権力闘争に向け雌伏の時を過ごしているのだろう」（全国紙政治部記者）

自民党内では、麻生派以外の派閥がなくなった今、国力研究会をはじめ、武田氏の「総合安全保障研究会」、石井準一氏が率いる「自民党参院クラブ」など、複数のグループが相次いで誕生。「事実上の派閥」とも呼ばれるが、派閥と違って掛け持ちができ、総裁選での統一した投票行動も指示しづらいのが実情だ。

かつて田中角栄元首相は「数は力」という言葉を残したが、国力研究会のようにいくら数が増えても、結束が弱ければその力は十分に発揮できない。

2025年の総裁選時よりも国会議員数が大幅に増えた自民党内では、新たな権力闘争に向け、大物議員たちは派閥解消時代の新たな多数派工作を迫られている。