ホンダ、新型EV『Super-One』発表 あす22日から発売 約339万円
Honda（ホンダ）は21日、都内で発表会を開催。小型EV（電気自動車）『Super-ONE（スーパーワン）』をあす22日に発売することを発表した。
【写真多数】かつての『シティ』をほうふつとさせる…ホンダが新たに発表した小型EV『Super-One』内外装全部みせ
Super-ONEは、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けにより、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EV。
『Super-ONE』というネーミングには、これまでのEVの常識や軽自動車規格の枠を超越する存在（Super）として、ホンダならではの唯一無二（One and Only）の価値をユーザーに届けたいという思いを込めている。こうした考えのもと、環境性能や日常での使い勝手に加え、小型EVならではの軽快な走りがもたらす「操る喜び」に、視覚や聴覚などといった五感を刺激する体感演出を融合し、刺激的で高揚感あふれる走行体験を提供する。
軽商用EV『N-VAN e:』や軽乗用EV『N-ONE e:』、乗用EV『INSIGHT』に続き、今回、FUNな価値をさらに高めた『Super-ONE』をEVラインアップに加え、2028年中には『N-BOX』のEV版の投入も予定。今後も日本の市場ニーズに即したEVを拡充していく、としている。
なお、全国メーカー希望小売価格は339万200円。発表会の司会はフリーアナウンサーの安東弘樹が務めた。
【写真多数】かつての『シティ』をほうふつとさせる…ホンダが新たに発表した小型EV『Super-One』内外装全部みせ
Super-ONEは、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けにより、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EV。
軽商用EV『N-VAN e:』や軽乗用EV『N-ONE e:』、乗用EV『INSIGHT』に続き、今回、FUNな価値をさらに高めた『Super-ONE』をEVラインアップに加え、2028年中には『N-BOX』のEV版の投入も予定。今後も日本の市場ニーズに即したEVを拡充していく、としている。
なお、全国メーカー希望小売価格は339万200円。発表会の司会はフリーアナウンサーの安東弘樹が務めた。