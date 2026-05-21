日焼けしたハローキティとマイメロディがチョコに 夏らしい“平成レトロ”デザインの台紙にも注目
不二家は、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と「マイメロディ」の棒付きチョコレートのアソート商品が6月2日から期間限定で発売する。
【写真】キティ＆シナモンたちが行進中…ほぼ周回遅れになるぐでたま
日焼けしたデザインは、夏を迎えるこの時期にぴったり。ハイビスカスやヒョウ柄など、夏らしい雰囲気と平成レトロの懐かしさを盛り込んだ台紙デザインにも注目だ。
人気のサンリオのキャラクター、「ハローキティ」と「マイメロディ」の日焼けした顔を、4色のチョコレートを使って表現した可愛い棒付きチョコレート。ハイビスカスやヒョウ柄など、夏らしい雰囲気と平成レトロの懐かしさを盛り込んだ全8種の台紙デザインがある。
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日焼けしたデザインは、夏を迎えるこの時期にぴったり。ハイビスカスやヒョウ柄など、夏らしい雰囲気と平成レトロの懐かしさを盛り込んだ台紙デザインにも注目だ。
人気のサンリオのキャラクター、「ハローキティ」と「マイメロディ」の日焼けした顔を、4色のチョコレートを使って表現した可愛い棒付きチョコレート。ハイビスカスやヒョウ柄など、夏らしい雰囲気と平成レトロの懐かしさを盛り込んだ全8種の台紙デザインがある。