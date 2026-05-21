ワンコが海でお散歩を楽しんでいる時に、お母さんがシュノーケリングを始めたら…？愛を感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破。「健気」「素晴らしい」「愛おしい」「感動した」といった声が寄せられています。

【動画：初めて海に来た元保護犬→お母さんが泳ぎ始めると、心配をして…家族愛に溢れた『微笑ましい光景』】

初めて海に来たワンコ

YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」に投稿されたのは、元保護犬の「ワンジロー」くんが初めて海に行った時の様子です。お母さんが階段を降りて海に入ると、普段はとても怖がりなワンジローくんも勇気を出してついていったそう。

海に入った瞬間はびっくりしていたワンジローくんですが、その直後に華麗な泳ぎを披露。そして足がつくことに気付くと、嬉しそうにしっぽをパタパタさせながら磯をお散歩し始めたとか。初めての海にウキウキしている姿は、子どものようで可愛いです。

お母さんが泳ぎ始めたら心配して…

お父さんとワンジローくんがお散歩を楽しんでいる間に、お母さんは少し離れたところでシュノーケリングを開始。するとワンジローくんは歩き回るのをやめて岩の上にお座りし、遠くからお母さんを見張り始めたとか。どうやらお母さんが溺れたり怪我をしたりしないか、心配で仕方ないようです。

愛を感じる光景にほっこり

お母さんがそばにきたら「大丈夫？」と確かめるように駆け寄り、離れていったら再び監視モードになるワンジローくん。お父さんがヤドカリやカニを捕まえて見せても、ほとんど興味を示さず、ずっとお母さんのことばかり気にしていたそう。

自分が楽しむことよりもお母さんの安全を優先する姿に、海よりも深い愛を感じます。お父さんも「忠犬すぎないか？」と感心したそうですよ。ワンジローくんの家族思いで優しい姿は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「優しい。もし溺れたら絶対助けてくれる感じがたまらん！」「海よりお母さんなんだね。可愛い」「ご家族のことが大好きなんだよね」といったコメントが寄せられています。

ワンジローくんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。