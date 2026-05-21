JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、JR東日本びゅうダイナミックレールパックでタイムセールを5月20日午前4時から26日午後11時40分まで開催する。

JR東日本びゅうダイナミックレールパックは、列車と宿泊などがセットとなった商品。東北・北海道・北陸への一部列車が対象となる。対象列車は往路または復路のみの利用もでき、各種割引クーポンとの併用も可能。乗車期間は6月5日から14日まで。

対象列車・区間は、首都圏発が「はやぶさ」号の東京〜盛岡・新青森・新函館北斗駅間、「やまびこ」号の東京〜福島・仙台駅間、「こまち」号の東京〜秋田駅間、「つばさ」号の東京〜山形駅間、「あさま」号の東京〜長野駅間、「とき」号の東京〜長岡・新潟駅間、「かがやき」号の東京〜富山・金沢・福井駅間、「はくたか」号の東京〜富山・金沢駅間、首都圏行きが「はやぶさ」号の新青森・八戸・盛岡〜東京駅間、「やまびこ」号の仙台・福島・郡山〜東京駅間、「こまち」号の秋田〜東京駅間、「つばさ」号の山形〜東京駅間、「とき」号の新潟・長岡〜東京駅間。