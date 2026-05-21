“潤滑油”として機能も「それだけじゃいけない」。18歳・岩崎亮佑はもっと貪欲に。“仕留める”ことにもフォーカス「ガツガツやっていきたい」【横浜FC】
横浜FCの18歳ルーキーが選ばれた。
岩崎亮佑が「明治安田J２・J３百年構想リーグ４月度月間ヤングプレイヤー賞」を受賞。期待の俊英はクラブを通じて、「４月は試合に出させていただくことが増えた中で自分の課題が明白に出た月となりました」と振り返り、「この現状に満足することなく、課題に向き合い、さらに成長してチームを勝利に導ける選手になれるよう頑張ります」などと伝えた。
常に高みを目ざしている。練習後のファンサービスでは、自身の名前が書かれたタオルマフラーやフラッグを目にすることもある。「応援していただけることは、ありがたいです」と感謝する岩崎は、「これを当たり前だとは思わず、もっと応援してくれる人を増やせるように頑張りたい」と殊勝に語る。
４月に行なわれた５試合すべてに出場し、うち４試合で先発。シャドーのポジションで溌溂とプレーし、11節・秋田戦ではPKでプロ初ゴールをマークした。
際立つのはワンタッチプレー。たとえば相手に寄せられながらも、味方のパスをダイレクトでつなぎ、局面を動かす。
トラップして、考えてから、ではない。パスを受ける前から次のルートを認知し、ワンタッチで預ける。
スムーズに、テンポ良く、ボールを動かす。チームのパスワークにリズムをもたらす。何気ないアクションかもしれないが、ポゼッションを重視する今季の横浜FCで、岩崎の存在は小さくない。
視野が広いのだろう。「自分で剥がすタイプではないので、その分、人一倍、見るところは多くしていかないといけない」と本人は言う。もちろん、１つトラップを入れてキープする時もあるが、「随所で判断して、プレーを変えられるのも自分の持ち味」だ。
須藤大輔監督からは“潤滑油”としての働きを評価されてもいる。もっとも、「シャドーのポジションである限り、それだけじゃいけない」と満足はしていない。
次のステップは、どれだけ決定的な仕事で貢献できるか。全体練習の後に、吉武剛IDP（個別育成計画）コーチのもと、フィニッシュワークのメニューで汗を流す姿もあった。
「ユースの時はシュートも練習していて、そこを原点というか、もう一回、もっと見直そうっていうのは自分の中にもあるので、そこは意識しています」
攻撃の“組み立て”はできている。今度は“仕留める”ことにもフォーカス。「こだわる部分が、ゴールとかに向いてきた」からこそ、「もっとガツガツやっていきたい」という岩崎のさらに貪欲なプレーに期待したい。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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岩崎亮佑が「明治安田J２・J３百年構想リーグ４月度月間ヤングプレイヤー賞」を受賞。期待の俊英はクラブを通じて、「４月は試合に出させていただくことが増えた中で自分の課題が明白に出た月となりました」と振り返り、「この現状に満足することなく、課題に向き合い、さらに成長してチームを勝利に導ける選手になれるよう頑張ります」などと伝えた。
４月に行なわれた５試合すべてに出場し、うち４試合で先発。シャドーのポジションで溌溂とプレーし、11節・秋田戦ではPKでプロ初ゴールをマークした。
際立つのはワンタッチプレー。たとえば相手に寄せられながらも、味方のパスをダイレクトでつなぎ、局面を動かす。
トラップして、考えてから、ではない。パスを受ける前から次のルートを認知し、ワンタッチで預ける。
スムーズに、テンポ良く、ボールを動かす。チームのパスワークにリズムをもたらす。何気ないアクションかもしれないが、ポゼッションを重視する今季の横浜FCで、岩崎の存在は小さくない。
視野が広いのだろう。「自分で剥がすタイプではないので、その分、人一倍、見るところは多くしていかないといけない」と本人は言う。もちろん、１つトラップを入れてキープする時もあるが、「随所で判断して、プレーを変えられるのも自分の持ち味」だ。
須藤大輔監督からは“潤滑油”としての働きを評価されてもいる。もっとも、「シャドーのポジションである限り、それだけじゃいけない」と満足はしていない。
次のステップは、どれだけ決定的な仕事で貢献できるか。全体練習の後に、吉武剛IDP（個別育成計画）コーチのもと、フィニッシュワークのメニューで汗を流す姿もあった。
「ユースの時はシュートも練習していて、そこを原点というか、もう一回、もっと見直そうっていうのは自分の中にもあるので、そこは意識しています」
攻撃の“組み立て”はできている。今度は“仕留める”ことにもフォーカス。「こだわる部分が、ゴールとかに向いてきた」からこそ、「もっとガツガツやっていきたい」という岩崎のさらに貪欲なプレーに期待したい。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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