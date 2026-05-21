“潤滑油”として機能も「それだけじゃいけない」。18歳・岩崎亮佑はもっと貪欲に。“仕留める”ことにもフォーカス「ガツガツやっていきたい」【横浜FC】

“潤滑油”として機能も「それだけじゃいけない」。18歳・岩崎亮佑はもっと貪欲に。“仕留める”ことにもフォーカス「ガツガツやっていきたい」【横浜FC】