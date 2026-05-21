「ママ若過ぎ〜」内田理央、親子ディズニーショットに「お母さんも可愛いすぎる」「姉妹のよう」の声！
俳優の内田理央さんは5月20日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの「母の日ディズニー」の様子を公開しました。
【写真】内田理央の親子ディズニーショット
ファンからは「ママ若過ぎ〜」「お母さんも可愛いすぎる」「絶対お母さん美人だと思う」「おそろコーデ可愛い」「シルエットが姉妹のよう」「お友達かと思ったらお母様…！」「あまりにも親孝行」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】内田理央の親子ディズニーショット
「お友達かと思ったらお母様…！」内田さんは「母の日ディズニー お揃いのお洋服着て母と2人でランドに行ったよ」と報告し、9枚の写真を投稿。2枚目や4枚目には、母の姿も写っています。同じミッキーマウスのTシャツを着用しており、とても仲良しです。内田さんは「楽しんでもらえて嬉しかった」と振り返りました。
「東京ディズニーシーに行ってきました」16日の投稿では「『熱狂マニアさん！』で大好きな東京ディズニーシーに行ってきました」とつづり、東京ディズニーシーで撮影したオフショットを公開した内田さん。開業25周年記念のカチューシャや、水色のセットアップがよく似合っています。気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)