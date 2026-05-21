スタイルの良さが際立っていると思う「STARTO社タレント」ランキング！ 2位「目黒蓮」、圧倒的1位は？
All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「スタイルの良さが際立っていると思うSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、目黒蓮さんです。
1997年生まれの目黒さんは、Snow Manのメンバーや俳優としても活躍。2026年4月には主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』が公開され、特殊メイクで140kgの姿にも挑戦しています。男子ファッション誌『FINE BOYS』（日之出出版）のモデルとしても活躍し、現在の身長は185cm。モデル顔負けの端正な顔立ちとスタイルでファンを魅了し続けています。
回答者からは、「ビジュアルと笑顔と真面目な緩急がすごいあの小顔がより高身長を際立たせてるなっと思う」（30代女性／沖縄県）、「イケメン中のイケメンであり、高身長がスタイルの良さを際立たせているから」（60代男性／広島県）、「高身長なだけでなく、頭身のバランスがとにかく美しいです」(40代男性／宮城県)などのコメントが集まりました。
圧倒的な票数で1位に輝いたのは、ラウールさんでした。
2003年生まれのラウールさんは、Snow Manの最年少メンバー。個人では俳優やファッションモデルなどでも活躍しており、190cmのスタイルはグループ内でも際立ちます。ライブで見せる衣装の着こなしやダイナミックなダンスに加え、パリコレクションなどのランウェイモデルとしても圧倒的なオーラを放ちます。
アンケート回答では、「神すぎる！もうパリコレモデル！！」（30代女性／宮崎県）、「足が長過ぎて、外国人モデル並みだと思います」（40代女性／埼玉県）、「圧倒的に手足が長くスタイルが良いため、画面越しでもまずそこに目がいく。さらにグループ内でも際立っており、モデルのような立ち姿が印象的である。そのためパフォーマンス時にはダイナミックさがより強調されて見える」（20代女性／東京都）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：目黒蓮（Snow Man）／185cm：53票
2位にランクインしたのは、目黒蓮さんです。
1997年生まれの目黒さんは、Snow Manのメンバーや俳優としても活躍。2026年4月には主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』が公開され、特殊メイクで140kgの姿にも挑戦しています。男子ファッション誌『FINE BOYS』（日之出出版）のモデルとしても活躍し、現在の身長は185cm。モデル顔負けの端正な顔立ちとスタイルでファンを魅了し続けています。
1位：ラウール（Snow Man）／190cm：146票
圧倒的な票数で1位に輝いたのは、ラウールさんでした。
2003年生まれのラウールさんは、Snow Manの最年少メンバー。個人では俳優やファッションモデルなどでも活躍しており、190cmのスタイルはグループ内でも際立ちます。ライブで見せる衣装の着こなしやダイナミックなダンスに加え、パリコレクションなどのランウェイモデルとしても圧倒的なオーラを放ちます。
アンケート回答では、「神すぎる！もうパリコレモデル！！」（30代女性／宮崎県）、「足が長過ぎて、外国人モデル並みだと思います」（40代女性／埼玉県）、「圧倒的に手足が長くスタイルが良いため、画面越しでもまずそこに目がいく。さらにグループ内でも際立っており、モデルのような立ち姿が印象的である。そのためパフォーマンス時にはダイナミックさがより強調されて見える」（20代女性／東京都）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)