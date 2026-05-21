「投手の打球ちゃうぞ」「音やばすぎる」中日の2年目助っ人左腕が放った衝撃ホームランにファン歓喜「振りがスラッガーのそれ」

投手マラーの豪快弾に中日ファンは沸いたが…(C)産経新聞社

中日は5月20日、阪神戦（甲子園）に7-8で敗れた。終盤の3イニングで7点差をひっくり返される悔しい敗戦となったが、先発のマラーが投打で活躍を見せた。

【動画】「投手の打球ちゃうぞ」「音やばすぎる」「振りがスラッガーのそれ」とファン衝撃！ 中日2年目助っ人左腕が放った豪快アーチを見る

今季4度目の先発となったマラーは、序盤にリードをもらうと5回まで無失点に抑える快投を披露。すると6回2死一塁で迎えた自身の第3打席で、フルカウントからの6球目、外角のストレートをフルスイング。打球は左中間スタンドに飛び込む来日1号の2ランとなった。

マラーは第1打席でも安打を放っており、3打数2安打、2打点の活躍。来日1年目の昨季は18試合で打率.071（28打数2安打）と、打撃面で目立った成績は残していなかったが、今季は9打数3安打で打率.333と、バットでの貢献も目立っている。