事務職で「手取り20万円・残業ほぼなし」の会社に勤めています。友人に「事務職は転職しても年収アップしにくい」と言われましたが、経験を生かして収入を上げる方法はあるのでしょうか？

事務職はなぜ年収アップしにくいといわれるのか

事務職は、営業職のように成果が数字で見えにくいため、給与に差がつきにくい傾向があります。特に一般事務は、仕事内容が比較的共通している企業も多く、「未経験でも採用しやすい職種」と見られることがあります。そのため、大幅な給与アップにつながりにくいケースがあります。

また、残業が少なく、休日が安定している会社ほど、給給与水準が比較的落ち着いている場合があります。現在のように「手取り20万円・残業ほぼなし」という条件は、働きやすさという点では大きなメリットです。

ただし、「事務職だから収入アップできない」というわけではありません。実際には、専門性を高めたり、業務範囲を広げたりすることで、評価が上がるケースもあります。



事務経験を生かして収入を上げる方法

収入アップを目指す場合は、「一般事務」から「専門性のある事務」へ広げる方法があります。経理、人事、労務、貿易事務などは、専門知識が求められるため、比較的給与水準が高い傾向があります。

経理なら簿記、人事なら社会保険や給与計算などの知識が役立ちます。資格だけで急に高収入になるわけではありませんが、実務経験と組み合わせることで転職時の評価につながります。

また、Excelスキルも重要です。関数やピボットテーブルを使えるだけでも、業務効率化につながるため評価されやすくなります。最近は、業務改善やデータ管理ができる人材を求める会社も増えています。

そのため、「指示された作業をするだけ」ではなく、「仕事を効率化できる人」を目指すことが収入アップにつながる場合があります。さらに、中小企業では「事務全般を任せられる人」が重宝されることがあります。総務や経理補助など、幅広く対応できる人は評価されやすいでしょう。



転職以外でも収入を増やせる可能性がある

収入を増やす方法は、転職だけではありません。現在は残業がほとんどないとのことなので、副業可能な会社なら空いた時間を活用する方法があります。

最近は、在宅でできる事務サポートや経理補助などの仕事も増えています。事務経験がある人は、パソコン操作やビジネスマナーを身につけているため、副業でも経験を生かしやすいでしょう。

また、派遣社員として高時給の専門事務に挑戦する人もいます。英語を使う事務やIT関連企業の事務は、比較的時給が高い傾向があります。ただし、収入だけで仕事を選ぶと、働き方が合わず後悔する可能性もあります。今の「残業ほぼなし」という働きやすさは、大きな価値でもあります。

そのため、「年収アップだけ」を目標にするのではなく、自分がどんな生活を送りたいのかも整理しておくことが大切です。



事務職でも強みを増やせば将来の選択肢は広がる

事務職は、確かに急激な年収アップが起こりやすい職種ではありません。しかし、経験の積み方によっては、収入を伸ばしていくことは十分可能です。特に、専門知識や業務改善スキルを身につけると、「ただの事務」ではなくなります。

また、事務経験は多くの会社で必要とされるため、安定して働きやすい強みもあります。焦って転職するより、今の職場で経験を増やしながら、将来の選択肢を広げる方法も有効です。

まずは、自分の仕事の中で「得意なこと」や「周囲より任されていること」を整理してみましょう。その強みを伸ばすことで、収入アップにつながる可能性があります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー