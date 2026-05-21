事務職で「手取り20万円・残業ほぼなし」の会社に勤めています。友人に「事務職は転職しても年収アップしにくい」と言われましたが、経験を生かして収入を上げる方法はあるのでしょうか？

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事務職として働いていると、「年収が上がりにくい」「転職しても給料は変わらない」といわれることがあります。特に、残業が少なく働きやすい職場ほど、給与が大きく伸びにくいと感じる人もいるでしょう。   しかし、事務職でも経験の積み方やスキル次第で収入アップを目指すことは可能です。本記事では、事務職が年収アップしにくいといわれる理由や、経験を生かして収入を増やす方法について解説します。

事務職はなぜ年収アップしにくいといわれるのか

事務職は、営業職のように成果が数字で見えにくいため、給与に差がつきにくい傾向があります。特に一般事務は、仕事内容が比較的共通している企業も多く、「未経験でも採用しやすい職種」と見られることがあります。そのため、大幅な給与アップにつながりにくいケースがあります。
また、残業が少なく、休日が安定している会社ほど、給給与水準が比較的落ち着いている場合があります。現在のように「手取り20万円・残業ほぼなし」という条件は、働きやすさという点では大きなメリットです。
ただし、「事務職だから収入アップできない」というわけではありません。実際には、専門性を高めたり、業務範囲を広げたりすることで、評価が上がるケースもあります。

事務経験を生かして収入を上げる方法

収入アップを目指す場合は、「一般事務」から「専門性のある事務」へ広げる方法があります。経理、人事、労務、貿易事務などは、専門知識が求められるため、比較的給与水準が高い傾向があります。
経理なら簿記、人事なら社会保険や給与計算などの知識が役立ちます。資格だけで急に高収入になるわけではありませんが、実務経験と組み合わせることで転職時の評価につながります。
また、Excelスキルも重要です。関数やピボットテーブルを使えるだけでも、業務効率化につながるため評価されやすくなります。最近は、業務改善やデータ管理ができる人材を求める会社も増えています。
そのため、「指示された作業をするだけ」ではなく、「仕事を効率化できる人」を目指すことが収入アップにつながる場合があります。さらに、中小企業では「事務全般を任せられる人」が重宝されることがあります。総務や経理補助など、幅広く対応できる人は評価されやすいでしょう。

転職以外でも収入を増やせる可能性がある

収入を増やす方法は、転職だけではありません。現在は残業がほとんどないとのことなので、副業可能な会社なら空いた時間を活用する方法があります。
最近は、在宅でできる事務サポートや経理補助などの仕事も増えています。事務経験がある人は、パソコン操作やビジネスマナーを身につけているため、副業でも経験を生かしやすいでしょう。
また、派遣社員として高時給の専門事務に挑戦する人もいます。英語を使う事務やIT関連企業の事務は、比較的時給が高い傾向があります。ただし、収入だけで仕事を選ぶと、働き方が合わず後悔する可能性もあります。今の「残業ほぼなし」という働きやすさは、大きな価値でもあります。
そのため、「年収アップだけ」を目標にするのではなく、自分がどんな生活を送りたいのかも整理しておくことが大切です。

事務職でも強みを増やせば将来の選択肢は広がる

事務職は、確かに急激な年収アップが起こりやすい職種ではありません。しかし、経験の積み方によっては、収入を伸ばしていくことは十分可能です。特に、専門知識や業務改善スキルを身につけると、「ただの事務」ではなくなります。
また、事務経験は多くの会社で必要とされるため、安定して働きやすい強みもあります。焦って転職するより、今の職場で経験を増やしながら、将来の選択肢を広げる方法も有効です。
まずは、自分の仕事の中で「得意なこと」や「周囲より任されていること」を整理してみましょう。その強みを伸ばすことで、収入アップにつながる可能性があります。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー