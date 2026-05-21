RM、軍の売店でまさかの事態!? 中隊長に呼び出された理由とは…「訓練所初の出来事だった」

RMが、軍隊でPX（軍の売店）のレジを故障させてしまった“まさかのエピソード”を明かした。

5月20日、BTSのメンバーであるRM、J-HOPE、V、JIMINは、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じてライブ配信を行った。

【写真】RM、凛々しい軍服姿！

この日、4人は会話を交わす中で、訓練所での宗教活動にまつわるエピソードを披露。JIMINは、訓練所の同期だったJUNG KOOKと一緒に、パンをもらうために宗教活動へ参加していた当時を振り返った。

JIMINは、「（JUNG KOOKが）“パン1つ食べるために、ここまでしなきゃいけないの？テレビでも見てればよかった”って言ってた。それで、その後は宗教活動に行かなくなった。宗教活動に行く時はコンビニに1回寄れるんだけど、週末に1回使えるカードを渡して、みんなに好きなものを買って食べなってしてた」と明かした。

（写真提供＝OSEN）RM

これを聞いたRMは、「僕もその時、隣の小隊の子たちにカードを渡して、お菓子を買わせたんだけど、あいつらがカタツムリクリーム（スキンケア商品）から生活用品まで、PXで66万ウォン（約6万6000円）分も使ったんだ。それでレジが壊れた。論山（ノンサン）訓練所で初めての出来事だったらしい」と語り、驚きを誘った。

これにJIMINは、「カタツムリクリームまで買うのはひどすぎない？」と笑い、RMは「レジが故障したせいで中隊長に呼び出されて、“一体何をしたんだ？”って聞かれた。“ただ、お菓子を買ってあげろって言っただけです”って答えたんだけど、みんな母親に送る栄養補助食品みたいなものまで全部買っていて、レシートの商品数が100項目を超えてたんだ」と振り返り、笑いを誘った。

さらにRMは、「その子が後から僕のところに来て、“申し訳ありません、先輩”って頭を下げたんだ。だから“いや、大丈夫。でもカタツムリクリームはちょっと違うんじゃない？”って言った」と率直な心境を伝えた。

（画像＝「Weverse」）左からJ-HOPE、V、JIMIN、RM

すると、J-HOPEは「僕たちはかなり厳しかったから、幹部が“絶対に何かをおごるな”って止めてた」と話し、Vは逆に、新兵時代に先任兵におごってもらったエピソードを明かして笑いを誘った。

なお、BTSは全メンバーが兵役を終え、今年3月に5thフルアルバム『ARIRANG』で完全体カムバックを果たした。現在はワールドツアーを通じて、世界中のファンと交流している。

（記事提供＝OSEN）