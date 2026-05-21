楽天ブックスにてガンプラ「PGU νガンダム」や「MG ゼータガンダム Ver.Ka」などが5月21日12時より販売再開！「MG ターンエー」や「RG ウイングガンダムゼロ」なども確認
【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS プラモデル】 5月21日12時 販売再開
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」
楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのプラモデルが5月12時より販売再開を予定している。
今回確認できた商品は、ガンプラより「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」「MG 1/100 ゼータガンダム Ver.Ka」「MG 1/100 ターンエーガンダム」「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」「HG 1/144 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」の計5商品が販売再開を予定している。
なお今回の対象商品は、支払方法がクレジットカード決済限定となっている。
「MG 1/100 ゼータガンダム Ver.Ka」
「MG 1/100 ターンエーガンダム」
「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」
「HG 1/144 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」
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