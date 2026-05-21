◆陸上 関東学生対校選手権 第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

女子１部４００メートル予選は激しい雨が降りしきる中で行われ、日体大の青木アリエ（４年）が５６秒３８の５組１着で危なげなく準決勝に進んだ。

昨年の静岡国際で日本記録を上回る５１秒７１をマークして優勝し、一躍注目を集めた青木。直近では１７日のセイコー・ゴールデングランプリ（東京・ＭＵＦＧスタジアム）に出場し、５３秒７０で８位だった。４月に溶連菌で体調を崩したことも影響し「１００点とは言えないけど、今出せる実力です」と冷静に話していた。

前回大会、２００メートルと４００メートルの２冠を達成した青木。ラストイヤーの今大会は個人種目で１００メートル、２００メートル、４００メートルにエントリー。４００メートルリレーと１６００メートルリレーも合わせると最大５冠がかかる。ラウンドを全て出場すれば、最大１３レースと驚異のスケジュールになる。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。