巨人が負けない。

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19日のヤクルト戦に勝利して、2年ぶりの7連勝。5月のGW明けは首位ヤクルトから5.5ゲーム差の4位だった。わずか10日間で1.5ゲーム差に迫り、2位阪神にも1差（20日現在）に肉薄しているのだ。

岡本がメジャーに流出した今季は、チーム打率.230でリーグワースト2位。それでも、阿部慎之助監督（47）は平山、佐々木、浦田といった若手野手を抜擢しながら、白星を重ねている。

7連勝の内訳は2点差以内が6試合。支えているのはリリーフ陣だ。

7連勝中の救援防御率は0.76。計23回3分の2で2失点とほぼ完璧である。

さる巨人OBは「接戦が続き、救援陣の登板数は多いが、阿部監督は工夫して起用しています」とこう続ける。

「直近2カードの全5試合に登板して3連投をしたマルティネスは、19日のいわき遠征には同行しなかった。リリーフ陣の3連投は基本禁止だが、マルティネスは本人が直訴したからゴーサインが出た。すぐにリフレッシュさせるため、いわき遠征を免除した。中継ぎの登板数は、19試合の田中瑛がリーグトップ、18試合の大勢、17試合のドラ2新人の田和らが上位を占めるが、投球回数は20日現在、大勢が17回3分の1、田中瑛が16回、田和は14回にとどまる。試合数よりイニング数は少ない。首脳陣が気を配っている様子がうかがえます」

昨季苦しんだ先発陣も、エースの戸郷が今季初勝利を挙げるなど、7連勝中は防御率2.13と安定している。

「そんな中でも、新人の竹丸、ベテランの田中将、則本はリフレッシュ抹消を経験。阿部監督は山崎やリチャードといった主力にケガ人が続出した開幕前に『今年は若手を使うか……』と周囲に漏らしたそうです。使うしかない状況だったとはいえ、実際ここまで若手を使って投手陣を整備しながら、勝ち星を拾っている。山口オーナーからは『若手を育てて勝て』と厳命され、今のところは両立させていますからね」（同）

今季が3年契約最終年の阿部監督、球団の評価はうなぎ上りだそうだ。

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