新型「フォレスター」何が変わった？

スバルは2026年5月21日、「フォレスター」の改良モデルを発表しました。

日常から非日常まであらゆるシーンで乗る人の期待に応える正統派SUVのフォレスターは、安心感を提供する先進安全装備や走る愉しさを感じさせる優れた運動性能、とことん使えるユーティリティなどを備えて人気を博しているモデルです。

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現行型は2025年4月に発表された6代目ですが、登場2年目となる今回の年次改良では、多岐にわたる変更が加えられました。

新たに発表された通称“Cタイプ”では、メーカー装着オプションやグレードの展開を売れ筋の仕様へと集中させ、より多くのユーザーが検討しやすいシンプルなラインナップへと刷新。

グレード体系の変更点として、従来設定されていた一部のベースグレードが廃止され、高度運転支援システム「アイサイトX」を搭載したモデルを中心とする形へ統合・整理されました。

具体的には、2.5リッターストロングハイブリッド「e-BOXER」搭載モデルにおいて、これまでのアイサイトX非搭載グレードが廃止され、アイサイトX搭載車である「Premium S：HEV EX」および「X-BREAK S：HEV EX」を軸とする展開へと集約されています。

また、同様の統合は1.8リッター水平対向ターボエンジン搭載モデルでも行われ、従来のアイサイトX非搭載モデルである「SPORT」や特別仕様車の「SPORT Black Selection」がラインナップから姿を消し、アイサイトXを標準装備する「SPORT EX」および「SPORT EX Black Selection」へと統合されました。

こうしたグレード体系の合理化が進められる一方で、車両自体の商品改良も実施されています。

今回の改良では、全車標準装備としているスマートリアビューミラーの画質向上をはじめ、ワイヤレス充電器の給電性能強化や、ストロングハイブリッド搭載グレードにおけるアクセサリーコンセント（AC100V／1500W）の標準装備化など、実用性と機能性をより一層充実させています。

さらに、ボディサイドのe-BOXERオーナメントを廃止したことで、すっきりと洗練されたエクステリアに仕上げられました。

加えて、1.8リッター水平対向ターボエンジンを搭載したモデルに新たなグレードとして「Touring」と「Touring EX」を設定しました。

この新グレードは、価格と仕様のバランスを最適化し、装備を厳選することで高いバリューを実現したスタンダードな位置づけのモデルとなります。

エクステリアには、タフなプロテクション感を強調する無塗装ブラックのフロントバンパーガード、リアバンパーガード、サイドクラッディングを採用。足元にはダークメタリック塗装と切削光輝を組み合わせた18インチアルミホイールを装着しました。

インテリアはシンプルなカラーコーディネートでスタイリッシュに仕立てられており、シート表皮やインテリアトリムはブラックとグレーの2色展開となっています。

室内を彩る詳細な仕様として、インパネトリムやインパネ加飾パネルにはブラックまたはプラチナのカラーに映えるブルーステッチとシルバー塗装を組み合わせ、本革巻ステアリングホイールにはシルバーステッチとブラック加飾を施しました。

さらにシフトブーツにもシルバーステッチをあしらい、シート表皮にはブルーステッチを効かせたファブリックとトリコットを採用するなど 、細部までこだわりを感じる上質な空間を演出しています。

また、アクセスキー対応運転席シートポジションメモリー機能や後席左右のシートヒーター、ETC2.0車載器キット、10ウェイパワーシートといった毎日のドライブを快適にする実用的なアイテムを標準装備に組み込みながらも、お買い求めやすい仕様とした点も大きな特徴です。

これにより新型フォレスターのグレード構成は、洗練された上質さを備えるハイブリッドの「Premium」系、タフなユーティリティを強化したハイブリッドの「X-BREAK」系、走りの愉しさを際立たせたターボの「SPORT」系、そして優れたバリューを誇る新たなターボの「Touring」系という、それぞれのキャラクターがより明確に差別化された新体系へと生まれ変わりました。

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フォレスターの価格（消費税込）は385万円から464万2000円です。