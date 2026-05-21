＜ダイソー神商品＞ネギって冷蔵庫の中で邪魔だよね？玄関で使うアイテムで省スペ保管できるよ！
筆者撮影（以下同）
お味噌汁や薬味など何かと出番が多い「ネギ」。スーパーなどで数本まとめて販売されているので、1回で使い切らずにキッチンで保管することも少なくないでしょう。ただ、問題は保管場所。ネギは長さがあるので、保管するにも意外と場所をとってしまいます。そこで利用したいのが、冷蔵庫の側面。ダイソーのあるアイテムを使うと、ネギを立てた状態で保管できますよ。
ダイソーの「傘たて」で、ネギを立てて保管
生活雑貨を中心にいろいろな商品を販売するダイソー。そのなかで見つけた「傘たて」が、ネギ問題を解決してくれるアイテムです。本来は傘を立てるために使うもの。2つのパーツに分かれていて、上部に傘を通して、下部で傘や雨水を受ける仕組みになっています。それぞれ別のパーツなので、どの位置につけるかは自由。そしてマグネット式ですから、玄関のドアなどにつけられるようになっています。
筆者が使っているのは傘を4本立てられるダブルタイプです。これを冷蔵庫の側面につけて、ネギを通しています。ネギを立てて保管できるだけではなく、隙間を使えるのも大きなメリット。ネギだけではなく、ゴボウにも対応できます。ちなみにですが、ネギを入れる袋がない場合には、ホームセンターや100均で販売されている「傘袋」が便利です。お店の入り口などにある、あの「傘袋」ですが、ネギがすっぽり入るのです！
ばらつきやすい洗濯ハンガー。傘たてでスッキリ収納
洗濯物を干す際に使う洗濯ハンガーは、収納場所に困るものの1つではないでしょうか。先端がカーブしているため、取り出すときにハンガー同士が引っかかってしまうこともあります。
ダイソーの傘たての上のパーツを洗濯機につけることで、洗濯ハンガーをかけられるようになります。磁石がつく場所であれば使えるので、例えばベランダの近くで活用するのもあり。もし磁石がつかない場所（例えば木の壁など）でも、ダイソーの「磁石用ステンレス補助プレート」を使えば、傘たてをつけることができますよ。
ラップやアルミホイルを浮かせて保管
ダイソーの傘たての下の部分は、ラップやアルミホイルなどの収納ケースにもなります。筆者が使うダブルタイプの傘たては4つに仕切られているため、クッキングシートを入れて3つのスペースを活用しています。冷蔵庫の扉の開け閉めをしても、ラップなどがバランスを崩して落下することはありません。（ラップやアルミホイルのパッケージの大きさによっては、仕切られたスペースに入らないこともあります）
ダイソーの傘たては220円（税込）で販売されています。筆者の家では黒を使っていますが、ほかに白もあります。もともと傘を立てるものとして販売されていますが、収納に困っているものにも使えますから、ぜひ活用してみてください。
編集・みやび
お味噌汁や薬味など何かと出番が多い「ネギ」。スーパーなどで数本まとめて販売されているので、1回で使い切らずにキッチンで保管することも少なくないでしょう。ただ、問題は保管場所。ネギは長さがあるので、保管するにも意外と場所をとってしまいます。そこで利用したいのが、冷蔵庫の側面。ダイソーのあるアイテムを使うと、ネギを立てた状態で保管できますよ。
ダイソーの「傘たて」で、ネギを立てて保管
筆者が使っているのは傘を4本立てられるダブルタイプです。これを冷蔵庫の側面につけて、ネギを通しています。ネギを立てて保管できるだけではなく、隙間を使えるのも大きなメリット。ネギだけではなく、ゴボウにも対応できます。ちなみにですが、ネギを入れる袋がない場合には、ホームセンターや100均で販売されている「傘袋」が便利です。お店の入り口などにある、あの「傘袋」ですが、ネギがすっぽり入るのです！
ばらつきやすい洗濯ハンガー。傘たてでスッキリ収納
洗濯物を干す際に使う洗濯ハンガーは、収納場所に困るものの1つではないでしょうか。先端がカーブしているため、取り出すときにハンガー同士が引っかかってしまうこともあります。
ダイソーの傘たての上のパーツを洗濯機につけることで、洗濯ハンガーをかけられるようになります。磁石がつく場所であれば使えるので、例えばベランダの近くで活用するのもあり。もし磁石がつかない場所（例えば木の壁など）でも、ダイソーの「磁石用ステンレス補助プレート」を使えば、傘たてをつけることができますよ。
ラップやアルミホイルを浮かせて保管
ダイソーの傘たての下の部分は、ラップやアルミホイルなどの収納ケースにもなります。筆者が使うダブルタイプの傘たては4つに仕切られているため、クッキングシートを入れて3つのスペースを活用しています。冷蔵庫の扉の開け閉めをしても、ラップなどがバランスを崩して落下することはありません。（ラップやアルミホイルのパッケージの大きさによっては、仕切られたスペースに入らないこともあります）
ダイソーの傘たては220円（税込）で販売されています。筆者の家では黒を使っていますが、ほかに白もあります。もともと傘を立てるものとして販売されていますが、収納に困っているものにも使えますから、ぜひ活用してみてください。
編集・みやび