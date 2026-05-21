EV社会で求められるニチコンの技術とは

家庭用蓄電システムなどを手がけるニチコン（京都市）は、2026年5月27日から29日までパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展します。

同社のブランドコピーは「くらしに、エネパ！」。ブースでは電動化が進む自動車市場に向けた車載電子部品やエネルギー関連ソリューションを展示し、EV社会に対応した技術をアピールします。

【画像】電動化普及のためには欠かせないニチコンの「技術」（12枚）

今回の展示では、ADAS（先進運転支援システム）やEV向けに需要拡大が期待される「導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ」をはじめ、「xEV向けフィルムコンデンサ」を紹介。高耐久・高信頼性を特徴とし、インバーターユニットなど電動車の主要部品への採用を想定しています。

また、家庭とEVをつなぐV2H（Vehicle to Home）システム「EVパワー・ステーション VSG3シリーズ」も展示予定です。EVに蓄えた電力を家庭用電源として利用でき、災害時のバックアップ電源としても活用可能。太陽光発電との連携にも対応し、エネルギーマネジメント需要に応える製品となっています。

さらに今回は、“高出力タイプ”のEV・PHEV向け急速充電器を参考出品。大容量バッテリー搭載EVの普及を見据え、短時間充電ニーズへの対応を図る狙いです。

「人とくるまのテクノロジー展」は、公益社団法人 自動車技術会が主催する国内最大級の自動車技術に関する展示会です。2026年は600社を超える企業が出展し、電動化やAI（人工知能）、自動運転など次世代モビリティ技術が集結します。

ニチコンのブース番号は「217」です。