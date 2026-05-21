20日夕方、熊本県上益城郡嘉島町で、2人乗りの原付バイクと車が出合い頭に衝突する事故がありました。



事故直前に原付バイクはパトカーから注意されましたが止まらずに事故を起こし、運転していた17歳の男子高校生が意識不明の重体、ほか2人が骨折の大けがをしました。



事故があったのは、嘉島町上六嘉の町道の交差点です。



警察と消防によりますと20日午後6時前、交差点を益城町方面から西へ向かっていた原付バイクと熊本市方面へ直進していた車が出合い頭に衝突しました。

原付バイクに2人乗りをしていて事故直前、巡回中のパトカーが止まるよう注意しましたが、止まらずに直進し、事故を起こしたということです。





この事故で原付バイクを運転していた熊本市に住む男子高校生（17）が全身を強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送されました。原付バイクに同乗していた10代の男性は手首のあたりを骨折する重傷です。車を運転していた熊本市東区に住む50代の女性会社員も鎖骨を折るする大けがをし、同乗していた70代の女性も腰の痛みを訴えいずれも病院に搬送されています。また、原付バイクは衝突したあと走行中の軽自動車にも接触しましたが、軽自動車の運転手にけがはありませんでした。原付バイク側に一時停止の標識があり、警察が事故の詳しい状況を調べています。