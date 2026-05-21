5月21日 公開

任天堂は、Nintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」の発売に合わせ、ヨッシーをモチーフにしたオリジナルグッズを紹介するページをMy Nintendo Storeにて公開している。

公開中のページでは、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAとマイニンテンドーストアにて販売中の「スーパーマリオ」シリーズのグッズが紹介。まんぷくで幸せそうなヨッシーが描かれた、保冷ポーチ付きトートバッグや保冷剤など、新しいヨッシーのグッズもラインナップされている。なお、ランチボックスは近日発売予定。

□グッズの一覧のページ

ヨッシーをモチーフにしたオリジナルグッズ（一部）

保冷ポーチ付きトートバッグ ヨッシー スーパーマリオ【Nintendo TOKYO取り扱い商品】

価格：2,420円

□ストアページ

保冷剤 ヨッシー スーパーマリオ【Nintendo TOKYO取り扱い商品】

価格：660円

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キーケース ヨッシーのタマゴ みどり スーパーマリオ ヨッシー【Nintendo TOKYO取り扱い商品】

価格：1,815円

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食器セット スーパーマリオ ヨッシー【Nintendo TOKYO取り扱い商品】

価格：2,600円

□ストアページ

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