「ヨッシーとフカシギの図鑑」の発売に合わせてヨッシーグッズの紹介ページが公開中まんぷくで幸せそうなヨッシーが描かれたトートバッグや保冷剤が新登場
5月21日 公開
任天堂は、Nintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」の発売に合わせ、ヨッシーをモチーフにしたオリジナルグッズを紹介するページをMy Nintendo Storeにて公開している。
公開中のページでは、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAとマイニンテンドーストアにて販売中の「スーパーマリオ」シリーズのグッズが紹介。まんぷくで幸せそうなヨッシーが描かれた、保冷ポーチ付きトートバッグや保冷剤など、新しいヨッシーのグッズもラインナップされている。なお、ランチボックスは近日発売予定。
□グッズの一覧のページ
ヨッシーをモチーフにしたオリジナルグッズ（一部）
保冷ポーチ付きトートバッグ ヨッシー スーパーマリオ【Nintendo TOKYO取り扱い商品】
価格：2,420円
□ストアページ
保冷剤 ヨッシー スーパーマリオ【Nintendo TOKYO取り扱い商品】
価格：660円
□ストアページ
キーケース ヨッシーのタマゴ みどり スーパーマリオ ヨッシー【Nintendo TOKYO取り扱い商品】
価格：1,815円
□ストアページ
食器セット スーパーマリオ ヨッシー【Nintendo TOKYO取り扱い商品】
価格：2,600円
□ストアページ
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