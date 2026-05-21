『朝1杯のにんじんジュース』で 気になる加齢臭が消える？抗酸化力でにおいを抑制！効果的な飲み方とは？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

抗酸化力でにおいを抑制！効果的な飲み方とは

『朝１杯のにんじんジュース』で気になる加齢臭が消える

年齢を重ねるにつれて気になる加齢臭。男性特有と思われがちですが、女性も無縁ではありません。そのにおいは、酸化した油、古いろうそくなどに例えられます。デオドラント製品などで対策もできますが、実は加齢臭対策には１杯の「にんじんジュース」が効力を発揮します。

加齢臭の正体はノネナールという物質。30代をすぎたころから徐々に生成されはじめます。これを予防するためには、抗酸化作用のある野菜やフルーツを日常的に食べること。抗酸化力の強い、βカロテンとビタミンCが豊富な緑黄色野菜は、加齢臭対策に欠かせない食材です。疲労がたまるとにおいが強くなるので、疲労回復効果の高いクエン酸も一緒にとりましょう。腸内環境が乱れるとアンモニアなどにおいの原因物質が増えるので、腸内環境を整えるオリゴ糖もプラスすればパーフェクトです。

βカロテンはにんじん、クエン酸とビタミンCは濃縮還元の果汁100％オレンジジュース、オリゴ糖はハチミツからとれるので、それらをあわせた加齢臭対策にんじんジュースを紹介します。作り方はとても簡単で、材料をミキサーに入れて30秒攪拌するだけ。粗めなので、にんじんのざらつきが気になるかもしれませんが、そのまま飲みましょう。効果が出るまでには少し時間がかかるので、毎朝の習慣にしてみてください。同時ににおいの原因となる動物性脂肪の食べすぎに注意することも重要です。

日中にかく汗のにおい対策にも

加齢臭には抗酸化作用のある野菜が効果的。におい対策は習慣化することが大事なので、身近な野菜であるにんじんがぴったりです。

＼ 抗酸化力でにおいを抑制！：にんじん／

効果的な飲み方

加齢臭対策にはミキサーにさっとかけた粗ごし風にんじんジュース。コップ1杯に約80g（1/2本）使います。

注目の成分

βカロテン

にんじんジュースの作り方

にんじんはよく洗い、乱切りにして全ての材料をミキサーに入れ、高速で30秒ほど攪拌したら完成！

加齢臭にはβカロテンが効く

にんじんには、体臭改善に効果的な抗酸化力の強いβカロテンが豊富に含まれています。

抗酸化力の強いビタミンC

βカロテンと同様にビタミンCも抗酸化力が強く、皮脂の酸化を抑える作用があります。

合わせるのはオリゴ糖とクエン酸

アンモニアを代謝し、疲労を回復、腸内環境を整えるものを合わせるとより効果アップ！

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子