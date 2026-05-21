神社にある狛犬とキツネの由来と役割とは？【神社の話】

神社にある狛犬とキツネの由来と役割とは

狛犬とキツネはどんな役割を果たしているの？

狛犬とはどんな犬なのでしょう。昭和初期では小学校の国語の教科書に「コマイヌサン ア、コマイヌサン ウン」と書かれていたそうです。これは狛犬が、口を開けた阿形と口を閉じた吽形で一対＊になっていることを示しています。狛犬とは「高麗犬」の意味です。この場合の「高麗」は朝鮮半島の国のことではなく、外国という意味です。つまり、外国から伝えられたものということです。はっきりしたことはわかっていませんが、古代オリエントで神殿を守る霊獣として置かれていた獅子像が中国を経由して仏教とともに日本に伝わり、狛犬になったとされます。

神社につきものの狛犬が仏教とともに伝わったというのは意外ですが、たしかに唐時代の 如来三尊仏龕（石造の三尊仏のレリーフ）などを見ますと、仏の足下に一対の獅子が彫られています。実は狛犬も阿形の方が獅子だとされます。口を閉じ角をもつ（角がないものもある）吽形が、狭い意味での狛犬です。こうした狛犬は神社に悪しきものが入らないよう見張っています。

一方、稲荷神社では狛犬の代わりにキツネの像が安置されています。それらのキツネは境内を守っているのではなく、ご祭神である稲荷神のお使い（神使）なので境内に控えているのです。参詣者とご祭神をとりもつ役目ともいえます。こうした神使は神社・神様ごとに異なり、天満宮のウシ、日吉大社のサル、八幡宮のハトが有名です。奈良にシカが多いのは、春日大社の神使として大切にされてきたからです。

出典：『図解 眠れなくなるほど面白い 神社の話』