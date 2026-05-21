　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.20　5.76　5.88　6.28
1MO　7.14　5.72　6.25　7.02
3MO　7.52　5.82　6.59　7.14
6MO　8.07　6.10　7.12　7.44
9MO　8.28　6.29　7.46　7.56
1YR　8.47　6.59　7.79　7.69

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.16　8.68　6.21
1MO　7.16　8.43　6.55
3MO　7.56　8.59　6.68
6MO　8.14　9.02　7.01
9MO　8.42　9.21　7.20
1YR　8.63　9.38　7.39
東京時間10:35現在　参考値

ドル円短期ボラは低い水準での推移が続いている。1週間物は6％台前半推移。