通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間6％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.20 5.76 5.88 6.28
1MO 7.14 5.72 6.25 7.02
3MO 7.52 5.82 6.59 7.14
6MO 8.07 6.10 7.12 7.44
9MO 8.28 6.29 7.46 7.56
1YR 8.47 6.59 7.79 7.69
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.16 8.68 6.21
1MO 7.16 8.43 6.55
3MO 7.56 8.59 6.68
6MO 8.14 9.02 7.01
9MO 8.42 9.21 7.20
1YR 8.63 9.38 7.39
東京時間10:35現在 参考値
ドル円短期ボラは低い水準での推移が続いている。1週間物は6％台前半推移。
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3MO 7.52 5.82 6.59 7.14
6MO 8.07 6.10 7.12 7.44
9MO 8.28 6.29 7.46 7.56
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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1MO 7.16 8.43 6.55
3MO 7.56 8.59 6.68
6MO 8.14 9.02 7.01
9MO 8.42 9.21 7.20
1YR 8.63 9.38 7.39
東京時間10:35現在 参考値
ドル円短期ボラは低い水準での推移が続いている。1週間物は6％台前半推移。