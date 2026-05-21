FoKus Prestige Encore Black

アユートは、Noble Audioの完全ワイヤレスイヤフォンフラッグシップ「FoKus Prestige」に、ブラックカラー「FoKus Prestige Encore Black」を追加する。発売日は5月29日。価格は121,000円。

FoKus Prestige Encore Black

カラー以外の特徴は、既存のブルーモデルと同じ。低音域用に8mmダイナミックドライバー×1、中音域用にKnowles BAドライバー×2、高音域用6mmプラナーマグネティック(平面磁界)ドライバー×1を搭載した、トライブリッド4ドライバー構成。

音場の広がり、定位の正確さ、音色のリアリズムを向上させ、ジャンルを問わず没入感のある自然な音を実現するという。

チップセットは、Snapdragon S3 Gen 1 Sound Platform(QCC3091)を搭載。コーデックはSBC/AAC/aptX Lossless/aptX Adaptive/LDACに対応。

筐体は、無垢材をCNC加工で一体成型した木製構造。ANC、外音取り込み、マルチポイント接続、イヤフォン本体に記録されるAudiodo EQチューニングなども特徴。